Three Christs: nuovo trailer del film con Richard Gere e Peter Dinklage

Di Pietro Ferraro martedì 26 novembre 2019

Three Christs: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul dramma biografico di Jon Avnet nei cinema americani dal 10 gennaio 2020.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

IFC Films ha reso disponibile un nuovo trailer di Three Christs. Il film è basato su una storia vera di tre uomini schizofrenici che credevano di essere tutti Gesù Cristo. Nel 1959, il Dr. Milton Rokeach (il nome è stato cambiato nel film) ha deciso che era tempo di fare ampliare la ricerca sul mondo della schizofrenia e ha pensato di farlo in un modo molto poco ortodosso.

Nel 1959 lo psichiatra Dr. Alan Stone (Richard Gere) arriva in un ospedale psichiatrico a Ypsilanti, nel Michigan, armato della convinzione radicale che i pazienti schizofrenici dovrebbero essere trattati non con terapia di confinamento ed elettroshock, ma bensì con empatia e comprensione. Come primo studio, affronta il caso particolarmente impegnativo di tre uomini: Joseph (Peter Dinklage), Leon (Walton Goggins) e Clyde (Bradley Whitford), ognuno dei quali crede di essere Gesù Cristo.

Sperando che il riunirli nella stessa stanza per affrontare le loro illusioni possa aiutarli, il Dr. Stone inizia un esperimento rischioso e senza precedenti che spingerà i confini della medicina psichiatrica e lascerà tutti i coinvolti, incluso lo stesso Dr. Stone, profondamente cambiati. Basato su una straordinaria storia vera, "Three Christs" è uno sguardo affascinante e commovente sul viaggio di un uomo nei misteri più profondi della mente umana. I risultati raggiunti dal Dr. Milton Rokeach furono riportati nel suo caso di studio intitolato "The Three Christs of Ypsilanti in 1964" e in un libro disponibile anche in lingua italiana "I tre Cristi. Storia dell'esperimento più folle del mondo" edito da Fandango.

La vera storia di "Three Christs" è stata ispirata da un articolo di Harper's Magazine che descriveva due donne che credevano entrambe di essere la Vergine Maria. Dopo essere state assegnate come compagne di stanza in una struttura psichiatrica, una delle donne si riprese dalla sua illusione a seguito di conversazioni con la compagna di stanza e venne infine dimessa. Il dott. Milton Rokeach credeva di poter fare lo stesso con i tre uomini e in seguito apprese una lezione piuttosto illuminante sulla mente umana e i suoi punti di forza.

"Three Christs" è diretto da Jon Avnet (Pomodori verdi fritti alla fermata del treno) da una sceneggiatura di Avnet ed Eric Nazarian. Il film è interpretato da Richard Gere, Peter Dinklage, Walton Goggins, Bradley Whitford, Charlotte Hope e Julianna Margulies. "Three Christs" debutterà nei cinema americani il 10 gennaio 2020.

Fonte: Collider