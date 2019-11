Beetlejuice 2: Danny Elfman torna a parlare del travagliato sequel

Di Pietro Ferraro martedì 26 novembre 2019

Danny Elfman torna a parlare dell'ormai accantonato sequel "Beetlejuice 2".

Torniamo a parlare di uno di quei progetti che sembravano cosa fatta e che invece sono diventati materia prima da rumor, ci riferiamo al sequel Beetlejuice 2 che Tim Burton avrebbe diretto riportando a bordo il cast della commedia horror originale del 1988 che includeva Geena Davis, Alec Baldwin, Winona Ryder e Michael Keaton nei panni dell'orrido Beetlejuice. L'ultimo a mettersi a disposizione di Burton per un potenziale sequel è stato Keaton, che si è detto più che pronto a tornare. Dopo una serie di false partenze, recentemente è stato interpellato al riguardo il compositore Danny Elfman che nonostante non abbia aggiornamenti di prima mano non è certo che un "Beetlejuice 2" non accadrà mai.

L'ultimo aggiornamento sul progetto era arrivato lo scorso aprile da uno sconsolato Tim Burton ormai apparentemente rassegnato al fatto che un "Beetlejuice 2" non vedrà mai la luce. Ora ad Elfman, collaboratore di lunga data di Tim Burton, è stato chiesto se il regista gli ha mai detto qualcosa al riguardo.

No, sai, stranamente, non me l'ha detto. Un anno fa ho visto Michael Keaton e mi ha detto 'Quindi, stiamo facendo Beetlejuice 2?', E ho detto 'Beh, lo sapresti più di me". E da allora non ne ho più sentito parlare.

Elfman prosegue affermando che quando si tratta di film in sviluppo, per quanto sia protratto lo sviluppo, non bisogna mai dare un progetto per morto prima che qualcuno non lo definisca tale.

Sì, i progetti restano in sviluppo per un periodo piuttosto lungo. Quindi penso che sia qualcosa che è stato in sviluppo per alcuni anni, ma non so in quale fase sia al momento. Sono sempre l'ultimo a sapere le cose, credimi. Spesso sento parlare di un qualunque film che Tim sta facendo, fa un po' ridere, perché ad un certo punto mi chiamerà e dirà "Danny, sto facendo un film, ti piacerebbe farne parte?", e io ne avrò già letto su Variety due settimane prima. Quindi non sono il primo a sentir parlare delle cose in ballo, mettiamola in questo modo.

Un "Beetlejuice 2" era stato annunciato nel 1990, con Tim Burton che all'epoca commissionò a Jonathan Gems, che aveva realizzato una riscrittura non accreditata del film Batman, una sceneggiatura per un sequel chiamato Beetlejuice Goes Hawaiian. Il sequel avrebbe seguito la famiglia Deetz mentre si trasferiva alle Hawaii per aprire un resort. Ma quando iniziano i lavori, si scopre rapidamente che l'hotel si sta costruendo sui resti di un antico cimitero in puro stile "Poltergeist". Quando eventi sovrannaturali cominciano a manifestarsi, qualcuno decide che "a mali estremi estremi rimedi" e Beetlejuice viene evocato per salvare la situazione...a modo suo. Il sequel stava per fruire di una successiva riscrittura per mano di Daniel Waters, sceneggiatore di Schegge di follia, ma invece gli venne affidata la sceneneggiatura di Batman - Il ritorno. Warner Bros. contattò anche Kevin Smith, che in passato aveva fornito una riscrittura del mai realizzato Superman Lives di Tim Burton con Nicolas Cage protagonista. In seguito Gems scrisse per Burton la parodia sci-fi Mars Attacks!. Negli anni si è continuato a parlare a più riprese di un sequel di Beetljejuice, ma "Beetlejuice Goes Hawaiian" sembra ormai un progetto definitivamente morto.

Fonte: Joe.ie