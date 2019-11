Pumpkinhead: il remake è ancora in ballo

Di Pietro Ferraro martedì 26 novembre 2019

Il remake dell'horror "Pumpkinhead" non è morto, il produttore Robert Bloch annuncia novità in arrivo.

I fan del cult horror Pumpkinhead possono ancora sperare in un remake. Nel 2016 è stato riferito che il produttore horror Peter Block aveva ottenuto i diritti sul franchise e intendeva rilanciarlo per un pubblico moderno. Gli sviluppi sono stati pochi e rari negli anni successivi. Ora però Block ha assicurato che ci sono novità in arrivo a breve.

Peter Block durante la promozione del suo nuovo film The Shed ha risposto ad alcune domande sullo status del remake di "Pumpkinhead". Il produttore non ha fornito dettagli o fatto annunci ufficiali, ma ha assicurato che il progetto è ancora in essere e che dovremmo aspettarci novità a breve termine.

Abbiamo alcune notizie interessanti che non posso ancora condividere, ma che dovrebbero uscire presto. Pumpkinhead è un film che adoro, e se ci pensi è molto simile in qualche modo a The Shed. Riguarda il dolore che patisci contro la vendetta che cerchi, e che per alcuni aspetti è ancora più grande. E mentre il Pumpkinhead originale è un film fantastico, penso che ci sia molto altro da fare con quel concept.

Al momento non si sa chi dirigerà il nuovo "Pumpkinhead", ma pare che sarà un reboot completo, anche se non è da escludere un approccio in modalità sequel con l'intento di rilanciare il franchise nello stile del recente Halloween.

"Pumpkinhead", diretto dal leggendario mago degli effetti speciali e animatronica Stan Winston è uscito nel 1988 interpretato da Lance Henriksen (Aliens). Il film si concentra su un uomo che evoca una bestia infernale per vendicarsi di coloro che gli hanno portato via il figlio. Il film negli anni è divenuto un classico di culto ew ha generato diversi sequel tutti direct-to-video, con il più recente Pumpkinhead 4: Blood Feud del 2007 andato in onda sul canale SyFy.

Fonte: Rue Morgue