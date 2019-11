The Last Full Measure: trailer del film di guerra con Sebastian Stan e Samuel L. Jackson

Di Pietro Ferraro martedì 26 novembre 2019

The Last Full Measure: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film di guerra di Todd Robinson nei cinema americani il 24 gennaio 2020.

Roadside Attractions ha reso disponibili trailer e poster di The Last Full Measure. Il film è una storia vera ambientata durante la guerra del Vietnam che vanta un cast di alto profilo che include Sebastian Stan, Christopher Plummer, William Hurt, Ed Harris, Samuel L. Jackson, Peter Fonda, Lisa Gay Hamilton, Jeremy Irvine, Diane Ladd, Amy Madigan, Linus Roache, John Savage, Alison Sudol e Bradley Whitford.

"The Last Full Measure" è incentrato sull'eroe della guerra del Vietnam William H. Pitsenbarger (Jeremy Irvine), un Pararescueman e medico della United States Air Force, soldati specializzati nelle operazioni di ricerca e soccorso in zona di guerra, operando da elicotteri o tramite lanci con il paracadute, che ha salvato più di sessanta uomini durante un'audace missione di salvataggio nel 1966. Pitsenbarger aveva la possibilità di fuggire sull'ultimo elicottero da una zona di combattimento pesantemente sotto il fuoco nemico, ma ha deciso di rimanere indietro per salvare e difendere la vita dei suoi compagni soldati prima di compiere l'estremo sacrificio nella più sanguinosa battaglia della guerra.

Trentadue anni dopo, il rispettato membro del personale del Pentagono Scott Huffman (Sebastien Stan) è incaricato di indagare su una richiesta di medaglia d'onore del Congresso per Pitsenbarger, presentata dal suo migliore amico e partner in missione (William Hurt) e dai suoi genitori (Christopher Plummer e Diane Ladd). Huffman cerca i veterani dell'esercito che hanno assistito agli atti di eroismo di Pitsenbarger, tra cui Takoda (Samuel L. Jackson), Burr (Peter Fonda) e Mott (Ed Harris). Tuttavia mentre Huffman apprende di più sugli atti coraggiosi di Pitsenbarger, scopre un'importante cospirazione dietro la negazione della medaglia, che lo spinge a mettere la sua carriera a rischio per cercare giustizia per Pitsenbarger.

Todd Robinson (Phantom) dirige il film da una sua sceneggiatura. "The Last Full Measure" arriverà nei cinema americani il 24 gennaio 2020.

Fonte: Screenrant