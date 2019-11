I 10 migliori film del 2019 secondo Time - video

Di Federico_40 martedì 26 novembre 2019

Top10 a sorpresa per Time, che spiazza nella sua classifica dei migliori film del 2019.

E' una top10 cinematografica di fine anno che spiazza, quella partorita da Time nelle ultime ore. A poco più di un mese da capodanno è di fatto arrivato il momento di mettere un punto a questo 2019, con classifiche a pioggia che coinvolgeranno presto anche la nostra redazione. Ma Time, come detto, ha stupito.

Decima posizione per Hustlers di Lorene Scafaria, campione d'incassi anche in Italia, preceduto da Un amico straordinario (A Beautiful Day in the Neighborhood) di Marielle Heller, nel Bel Paese ancora inedito. Primo film Netflix in ottava posizione, ovvero Dolemite Is My Name di Craig Brewer, con l'imminente Cena con delitto - Knives Out in settima piazza. Solo sesto, ed è questa la prima vera sorpresa, lo strepitoso Parasite di Bong Joon-ho, Palma d'Oro al Festival di Cannes, con Piccole Donne di Greta Gerwig quinto. Quarta posizione per Marriage Story di Noah Baumbach, altro titolo Netflix inspiegabilmente snobbato dalla giuria all'ultima Mostra del Cinema di Venezia, con Once Upon a Time…in Hollywood di Quentin Tarantino medaglia di bronzo.

Davanti a tutti, forse inaspettatamente, il bellissimo Dolor y Gloria di Pedro Almodovar, riuscito a sconfiggere The Irishman di Martin Scorsese. Complessivamente, 3 donne registe su 10 e 3 film Netflix.

Dolor y Gloria può essere il film più splendente e commovente di Almódovar, un panorama di colori vibranti, di scatole di vernice ed emozioni ancora più intense - e un inno al misterioso 'ad ogni costo' che fa andare avanti chiunque, negli anni, nei mesi o nei giorni, prima che i nostri corpi ci tradiscano.

Time ha poi aggiunto alcune menzioni speciali, andate a Portrait of a Lady on Fire di Céline Sciamma, The Beach Bum di Harmony Korine, Ad Astra di James Gray, Birds of Passage di Cristina Gallego e Ciro Guerra, Gloria Bell di Sebastian Lelio, 1917 di Sam Mendes e Motherless Brooklyn di Edward Norton.

I 10 migliori film del 2019 secondo Time TOP10

10. Hustlers

9. A Beautiful Day in the Neighborhood

8. Dolemite Is My Name

7. Knives Out

6. Parasite

5. Little Women

4. Marriage Story

3. Once Upon a Time…in Hollywood

2. The Irishman

1. Pain & Glory