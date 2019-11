Terminator 6: Edward Furlong commenta la sua controversa scena in "Destino Oscuro"

Di Pietro Ferraro mercoledì 27 novembre 2019

Edward Furlong commenta il suo ruolo in "Terminator: Destino Oscuro".

Terminator: Destino Oscuro si è rivelato un sonoro flop, nonostante il film nel suo complesso risultasse godibile, ma forse più adatto come storia ad essere sviluppato in una serie tv. Nel tentativo di realizzare un sequel alla Halloween, dando un colpo di spugna a gran parte del franchise, si è invece creato una sorta di reazione inversa con una fuga di spettatori in gran parte dovuta alla delusione dei fan di fronte al precedente reboot Terminator Genysis.

Una delle scene più controverse di "Terminator: Destino Oscuro" è stata quella che dà il via al film, ad una nuova linea temporale e che vede coinvolto Edward Furlong. L'attore ha recentemente commentato questa scena che è risultata un po' troppo sbrigativa e poco convincente nel suo tentativo di azzerare gli eventi a partire da Terminator 2 - Il giorno del giudizio.

ATTENZIONE!!! A seguire trovate SPOILER sul film "Terminator: Destino Oscuro".

Prima dell'uscita del film era stato annunciato che Edward Furlong avrebbe ripreso il ruolo di John Connor, dopo che l'attore era stato sostituito con una serie di altri attori nei precedenti sequel di Terminator. I dettagli sul livello del suo coinvolgimento non erano chiari, ma per i fan di lunga data della serie la prospettiva di rivedere Furlong ancora una volta nel suo ruolo iconico era certamente qualcosa di intrigante. Come sanno coloro che hanno visto il film, quell'eccitazione si è rapidamente trasformata in sgomento quando il personaggio è stato ucciso nelle scena iniziale del film, lasciando una certa irritazione in chi sperava di non vedere solo un Furlong adolescente realizzato in CGI.

Naturalmente la controversia è arrivata alle orecchie di Furlong, che ha voluto dire la sua sulla sua ormai famigerata scena di morte. Furlong esprime una certa delusione per non aver avuto l'opportunità di recitare una parte molto più grande nel nuovo film di Terminator, che sarebbe arrivata anche con un compenso molto più sostanzioso. Furlong ha commentato la scena e il suo ruolo "virtuale" in un video dello YouTuber Alex Lebya.

Mi hanno arrostito il c#lo! È quello che hanno fatto giusto? Era quello il ruolo. Sono andato lì - beh l'ho fatto per un giorno, ho girato per un giorno. E, sì, abbiamo fatto un po' di CGI. Mi hanno pagato. Quindi, voglio dire, questa cosa mi ha intristito un po', perché mi piacerebbe farne uno intero e fare un sacco di soldi. Mi piacerebbe fare di più, ma vedremo cosa succede.

Diretto da Tim Miller, "Terminator: Destino Oscuro" è il primo film della serie a riportare Edward Furlong nei panni di John Connor dall'ultima volta che ha interpretato il ruolo in "Terminator 2 - Il giorno del giudizio". Il film ha anche riportato Linda Hamilton nei panni di Sarah Connor, ruolo che l'attrice aveva interpretato l'ultima volta nel sequel del 1991. Anche il creatore del franchise James Cameron è tornato per produrre e contribuire in modo creativo alla storia, e sulla carta sembrava ci fossero tutti gli ingredienti giusti per fare finalmente un sequel all'altezza di "Terminator 2". Sfortunatamente il film è stato un sonoro flop al botteghino dando un momentaneo e non sappiamo quanto temporaneo stop al franchise.

Fonte: Screenrant / Alex Leyba