Superman: a Bruce Campbell piacerebbe interpretare la versione "Kingdom Come"

Di Pietro Ferraro mercoledì 27 novembre 2019

Bruce Campbell rispondendo ad alcuni fan su Twitter si offre volontario per interpretare il Superman del fumetto "Kingdom Come".

Di recente su Twitter un fan dell'icona horror Bruce Campbell ha pubblicato un'immagine che mostra, fianco a fianco, il volto dell'attore e quello del Superman nella versione della serie a fumetti "Kingdom Come". Rispondendo al tweet con una foto i cui sfoggia una barba grigia, Campbell ha concordato sulla somiglianza e ha dato la sua approvazione per un eventuale suo casting con il messaggio: "Sono pronto per il Vecchio Superman".

Per quanto riguarda i film con supereroi, Bruce Campbell oltre ad alcuni cameo nella trilogia di Spider-Man del regista Sam Raimi, pare sia stato anche un potenziale Mysterio nello Spider-Man 4 che Raimi aveva in programma, ma che non ha mai potuto realizzare. Un Bruce Campbell nei panni di un attempato e sardonico Superman? Sarebbe il sogno di molti fan, ma potrebbe rivelarsi un pio desiderio come quello di vedere ad esempio Nathan Fillion nei panni di Lanterna Verde o Nathan Drake.

Creato da Mark Waid e Alex Ross, il fumetto "Kingdom Come - Venga il tuo regno"ha debuttato nel 1996. Ambientato in una sequenza temporale alternativa, il fumetto segue Kal-El che abbandona la sua vita come Superman, ritirandosi nella sua Fortezza della solitudine dopo la morte di Lois Lane. Persuaso da Wonder Woman e ostacolato da Batman, Superman torna in azione un decennio dopo, mettendo di nuovo insieme la Justice League e cercando di porre un freno ad nuova generazione di "supereroi", figli e i nipoti dei supereroi degli anni quaranta che si rivelano violenti attaccabrighe che portano distruzione e non si curano dell'incolumità delle persone. Sarà Brandon Routh, che ha interpretato Superman nel Superman Returns di Bryan Singer, ad interpretare la versione "Arrowverse" del Superman di "Kingdom Come" nell'imminente evento televisivo "Crisis on Infinite Earths", un crossover che collegherà episodi delle serie tv Supergirl, Batwoman, The Flash, Arrow e Legends of Tomorrow.

Bruce Campbell è meglio noto per aver caratterizzato l'antieroe ammazzademoni Ashley J. Williams nella trilogia horror Evil Dead del regista Sam Raimi, ruolo ripreso da Campbell nella serie tv Ash vs. Evil Dead, sequel diretto dell'originale horror di culto La Casa. Dopo che la serie tv è stata cancellata, Campbell si è ufficialmente ritirato dal ruolo di Ash, almeno dalla versione live-action poiché ha ripreso il ruolo come doppiatore per il videogioco Dead by Daylight. Altri crediti recenti di Campbell includono un ruolo ricorrente nella serie tv Lodge 49 e attualmente l'attore presenta la versione reboot della serie tv Ripley's Believe It or Not.





Fonte: 1428 Elm