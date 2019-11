Toronto Film Festival, ecco i 10 migliori film del decennio - trionfa "Zama" di Lucrecia Martel

Di Federico_40 mercoledì 27 novembre 2019

19 film in 10 posizioni. Ecco il meglio visto a Toronto in un decennio di grande cinema.

"Zama" di Lucrecia Martel è stato nominato il miglior film del decennio visto al Toronto Film Festival, che ha snocciolato una Top10 decisamente ricca di qualità. Tratto dall'omonimo romanzo storico di Antonio Di Benedetto, "Zama" venne presentato fuori concorso alla 74ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, per poi sbarcare anche in Canada. Nei cinema d'Italia, incredibile ma vero, non si è visto fino a inizio 2019, grazie alla distribuzione di Fondazione Cineteca Italiana.

Seconda piazza per Vi presento Toni Erdmann (2016) di Maren Ade, seguito da Goodbye to Language (2014) di Jean-Luc Godard e da Moonlight (2016) di Barry Jenkins, poi premio Oscar come miglior film. Quinta posizione per Sieranevada (2016) di Cristi Puiu, seguito da un ex-aequo: The Assassin (2015) di Hou Hsiao-hsien e Transit (2018) di Christian Petzold. Ancora Jean-Luc Godard in settima posizione con Film Socialisme (2010), e ancora un ex-aequo in ottava: Holy Motors (2012) di Leos Carax e Lo zio Boonmee che si ricorda le vite precedenti (2010) di Apichatpong Weerasethakul, Palma d'Oro a Cannes.

Chiusura con altri due ex-aequo monster. In nona posizione The Master (2012) di Paul Thomas Anderson, Ida (2013) di Paweł Pawlikowski, Get Out (2017) di Jordan Peele, Neighboring Sounds (2012) di Kleber Mendoncca Filho, Faces Places (2017) di Agnees Varda e JR Vitalina Varela (2019) di Pedro Costa. In decima posizione, The Turin Horse (2011) di Bela Tarr, Burning (2018) di Lee Chang-dong e The Strange Case of Angelica (2010) di Manoel de Oliveira.

Numeri alla mano, una top 10 da 19 film.

Toronto Film Festival Film del Decennio

1) Zama (2017), Lucrecia Martel

2) Toni Erdmann (2016), Maren Ade

3) Goodbye to Language (2014), Jean-Luc Godard

4) Moonlight (2016), Barry Jenkins

5) Sieranevada (2016), Cristi Puiu

6) ex-aequo - The Assassin (2015), Hou Hsiao-hsien; Transit (2018), Christian Petzold

7) Film Socialisme (2010), Jean-Luc Godard

8) ex-aequo - Holy Motors (2012), Leos Carax; Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives (2010), Apichatpong Weerasethakul

9) ex-aequo - The Master (2012), Paul Thomas Anderson; Ida (2013), Paweł Pawlikowski; Get Out (2017), Jordan Peele; Neighboring Sounds (2012), Kleber Mendoncca Filho; Faces Places (2017), Agnees Varda; JR Vitalina Varela (2019), Pedro Costa

10) ex-aequo - The Turin Horse (2011), Bela Tarr; Burning (2018), Lee Chang-dong; The Strange Case of Angelica (2010), Manoel de Oliveira

Fonte: HollywoodReporter