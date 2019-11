Stasera in tv: "La Famiglia von Trapp - Una vita in musica" su Rai 1

Di Pietro Ferraro giovedì 28 novembre 2019

Rai 1 stasera propone "La Famiglia von Trapp - Una vita in musica", dramma biografico del 2015 direto da Ben Verbong e interpretato da Eliza Bennett, Matthew Macfadyen, Rosemary Harris e Lauryn Canny.

Cast e personaggi

Eliza Bennett: Agathe von Trapp

Matthew Macfadyen: Georg von Trapp

Rosemary Harris: Agathe anziana

Lauryn Canny: Kirsty

Yvonne Catterfeld: Maria Gustl

Cornelius Obonya: Konrad

Robert Seeliger: Marcus von Trapp

Annette Dasch: Lotte Lehmann

Johannes Nussbaum: Sigi

Cosima Shaw: Carrie

Bettina Mittendorfer: Mutter Trapp

Wolf Danny Homann: Complice di Konrad

Barbara Maria Messner: Mathilde





La trama

Agathe von Trapp, in quanto la più grande di molti fratelli, si assume molto preso la responsabilità di sorella maggiore. Con un rapporto difficile con suo padre, il famoso ufficiale di marina Georg von Trapp, e con la matrigna Agathes Maria, con la quale ha una relazione non meno problematica, Agathe riesce a suscitare l'amore per la musica in tutta la famiglia. Agathe trova conforto nell'affettto della sua amica d'infanzia Sigi, e nella musica. Scoperto che Agathe è una cantante di talento , la ragazza viene supportata dalla sua famiglia e dalla famosa cantante Lotte Lehmann. Con la presa del potere da parte del regime nazista, la famiglia si trova a dover emigrare negli Stati Uniti, dove Agathe diventa una star.





Curiosità



Il film è basato sul libro di memorie "Agathe von Trapp: Memories Before And After The Sound Of Music" di Agathe von Trapp.



Agathe von Trapp, nata Agathe Johanna Erwina Gobertina von Trapp, (Pola, 12 marzo 1913 – Baltimora, 28 dicembre 2010) era la figlia maggiore del capitano Georg Ludwig von Trapp e di Agathe Whitehead. Fu uno dei membri dei Trapp Family Singers e la sua vita è stata narrata dal musical Tutti insieme appassionatamente (The Sound of Music) e dall'omonimo film musicale raffigurata nel personaggio "Liesl".



Oltre che nel musical e film Tutti insieme appassionatamente, la storia della famiglia Trapp è stata narrata anche nei film tedeschi Die Trapp-Familie (1956) e La famiglia Trapp in America (1958) entrambi diretti da Wolfgang Liebeneiner e nell'anime Cantiamo insieme (1991) di Kôzô Kusuba.



Agathe era la figlia maggiore di George Von Trapp e della sua prima moglie, Agathe Whitehead-Von Trapp. La coppia ha avuto sette figli. Quando George sposò Maria, nacquero altri tre figli.



Le musiche originali del film sono del compositore tedesco Enis Rotthoff (Lui è tornato, B for Boy, Love Song - Una canzone per te, Anna Winter - In nome della giustizia).



