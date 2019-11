Jennifer Lawrence sarà Campanellino nel live-action Disney?

Di Federico Boni giovedì 28 novembre 2019

Il live-action di Trilli è dietro l'angolo.

Archiviato Maleficent 2 e in attesa di Mulan di Niki Caro e di Crudelia con Emma Stone mattatrice, in casa Disney sono da tempo al lavoro su un altro lvie-action tutto al femminile. Campanellino- Tinkerbell, vero spin-off di Peter Pan che potrebbe aver trovato la sua protagonista.

Secondo quanto riportato da We Got This Covered, infatti, la Disney vorrebbe il premio Oscar Jennifer Lawrence nelle iconiche ali fatate di Trilli, già interpretata da Virginia Brown Faire in Peter Pan del 1924, da Julia Roberts in Hook, da Ludivine Sagnier nel film di P. J. Hogan e da Keira Knightley in Neverland - Un sogno per la vita. Al momento non sarebbe stata presentata alcuna offerta, con la Disney pronta a guardarsi attorno nel caso in cui la Lawrence dovesse declinare la proposta della major. Il film andrebbe a svelare le origini della celebre Campanellino, fatina dell'Isola che non C'è, rispolverando indirettamente la mitologia di Peter Pan.

Nel 2020 la Lawrence tornerà al cinema grazie al nuovo progetto della debuttante Lila Neugebauer, prima di incrociare il nostro Paolo Sorrentino con l'annunciato Mob Girl.