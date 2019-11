Ritratto Della Giovane In Fiamme: trailer italiano del film di Céline Sciamma premiato a Cannes

Ritratto Della Giovane In Fiamme: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Céline Sciamma nei cinema italiani dal 19 dicembre 2019.

Il 19 dicembre arriva nei cinema italiani, con Lucky Red, Ritratto Della Giovane In Fiamme, il dramma in costume della regista francese Céline Sciamma. Il film è stato premiato per la migliore sceneggiatura e con la Queer Palm all'ultimo festival di Cannes.

1770. Marianne, pittrice di talento, viene ingaggiata per fare il ritratto di Héloise, una giovane donna che ha da poco lasciato il convento per sposare l’uomo a lei destinato. Héloise tenta di resistere al suo destino, rifiutando di posare. Su indicazione della madre, Mariane dovrà dipingerla di nascosto, fingendo di essere la sua dama di compagnia. Le due donne iniziano a frequentarsi e tra loro scatta un amore travolgente e inaspettato.

Il film è interpretato da Noémie Merlant nel ruolo di Marianne, Adèle Haenel interpreta Héloise, Luàna Bajrami è Sophie e con Valeria Golino nei panni della Contessa.

La regista Céline Sciamma spiega perché ha scelto girare un film ambientato nel XVIII° secolo.

Non è detto che qualcosa che risale a tanto tempo fa sia per questo meno rilevante oggi. Specialmente se si tratta di una storia poco conosciuta, come quella delle artiste donne, o perfino delle donne in generale. Quando mi sono immersa nello studio della documentazione per il film, sapevo pochissimo della realtà delle artiste di quell'epoca. Conoscevo solo quelle più famose di cui è provata l'esistenza: Elisabeth Vigée Le Brun, Artemisia Gentileschi o Angelica Kauffman. La difficoltà a raccogliere informazioni e materiali d'archivio non ha però impedito che la consistente presenza di donne nel mondo dell'arte della seconda metà del XVIII° secolo emergesse con forza. Le donne pittrici erano numerose e avevano un certo successo, soprattutto grazie alla moda dei ritratti. C'erano donne esperte d'arte, rivendicazioni per una maggior uguaglianza e per una maggiore visibilità, c'era di tutto.In questo contesto un centinaio circa di pittrici hanno avuto vite e carriere di successo. Molti dei loro lavori appaiono nelle collezioni dei più importanti musei. Ma sono rimaste escluse dalle cronache e dai resoconti storici.Quando ho scoperto le opere di queste pittrici dimenticate ho provato al tempo stesso una grande emozione e un grande dispiacere. Il dispiacere per l'anonimato totale nel quale sono stati relegati questi lavori, condannati a restare nascosti. Ho sofferto non solo per essermi resa conto di come la storia dell'arte ufficiale li abbia resi invisibili ma anche per le conseguenze: quelle immagini mi turbano e mi commuovono soprattutto perché non hanno fatto parte della mia vita.

Céline Sciamma rivela che Il ruolo di Héloïse è stato scritto avendo in mente Adèle Haenel.