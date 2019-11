E.T. e Elliot tornano insieme nel corto sequel "A Holiday Reunion"

Di Pietro Ferraro giovedì 28 novembre 2019

E.T. l'extra-terrestre ha fruito di una sorta di sequel grazie al cortometraggio "A Holiday Reunion".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Un nuovo cortometraggio dal titolo A Holiday Reunion riunisce l'alieno E.T. l'extra-terrestre con un Elliot adulto. Nel classico del 1982 diretto dal regista Steven Spielberg, Elliot era interpretato dall'attore bambino Henry Thomas che ora riprende il ruolo per questo nuovo cortometraggio.

La trama vede E.T. ritornare sulla Terra per rivedere Elliott (Henry Thomas) dopo aver trascorso 37 anni senza il suo amico umano. Nel frattempo Elliot è cresciuto e ora ha una moglie e due figli. Dopo che Elliot trova E.T. nascosto dietro un pupazzo di neve nel cortile, porta l'alieno in casa per mostrargli quanta la tecnologia è cambiata da quando il visitatore extraterrestre ha lasciato la Terra. A quanto pare Spielberg sarebbe stato consultato durante la produzione del corto. "Il pubblico otterrà tutto ciò che desidera da un sequel senza i frammenti disordinati che potrebbero distruggere la bellezza dell'originale e il posto speciale che ha nella mente e nel cuore delle persone", ha dichiarato Thomas.

Una versione di due minuti di "A Holiday Reunion" è andata in onda su NBC durante la parata del Giorno del Ringraziamento e sarà anche proiettato nei cinema durante il prossimo fine settimana. La versione completa di quattro minuti andrà in onda su Syfy giovedì sera in occasione della messa in onda sulla rete dell'originale E.T. l'Extra-Terrestre. Secondo quanto riferito, la messa in onda proseguirà anche durante festività natalizie e ci sarà una ulteriore messa in onda il 5 gennaio.

"A Holiday Reunion" è diretto da Lance Acord, direttore della fotografia i cui crediti includono Lost in Translation, Essere John Malkovich e Il ladro di orchidee.

Fonte: Deadline