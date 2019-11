Tremors: in preparazione un documentario per il 30° anniversario

Di Pietro Ferraro venerdì 29 novembre 2019

In lavorazione un nuovo documentario per celebrare i 30 anni dall'uscita del primo "Tremors".

Dopo A Nightmare on Elm Street doc Never Sleep Again: The Elm Street Legacy, Crystal Lake Memories: The Complete History of Friday the 13th e More Brains! A Return to the Living Dead arriva un altro documentario celebrativo stavolta dedicato ai 30 anni del cult anni '90 Tremors.

Robert Jayne, un attore del cast dell'originale "Tremors", ha annunciato su Facebook che NBC Universal ha in lavorazione un documentario sull'anniversario del franchise "Tremors". E non solo, l'attore ha rivelato anche che è previsto un grande evento per gennaio che riunirà l'attore con "alcuni vecchi amici".

Sto lavorando con la NBC Universal al documentario sull'anniversario del franchise "TREMORS", è straordinario contribuire a qualcosa che ha resistito al trascorrere del tempo. Un GRANDE evento è previsto per gennaio per celebrare il film originale, in attesa di rivedere alcuni vecchi amici...

Il franchise di "Tremors" ha preso il via nel 1990 con l'originale diretto dal regista Ron Underwood (4 fantasmi per un sogno, Scappo dalla città - La vita, l'amore e le vacche) e interpretato da Kevin Bacon e Fred Ward. Dal successo di quel film sono stati realizzati diversi sequel: Tremors 2: Aftershocks (1996), Tremors 3 - Ritorno a Perfection (2001), Tremors 4 - Agli inizi della leggenda (2004), Tremors 5: Bloodlines (2015) e Tremors: A Cold Day in Hell (2018) a cui si aggiungono una serie tv del 2003 prodotta da SyFy e cancellata dopo una sola stagione e il tentativo fallito di riportare Kevin Bacon al franchise con un revival televisivo.

Attualmente sono in corso in Thailandia le riprese di un settimo film: Tremors: Island Fury. Questo nuovo film di "Tremors" vedrà ancora una volta protagonista Michael Gross (Casa Keaton) nel ruolo del cacciatore di Graboid Burt Gummer. Questa volta un ricco playboy ha trasportato alcuni di questi vermi assassini sulla sua isola privata per organizzare una battuta di caccia al trofeo.