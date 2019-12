Avatar 2: nuova foto dal set del sequel di James Cameron

E' stata pubblicata su Twitter un nuova foto ufficiale scattata sul set di Avatar 2. L'immagine mostra un primo sguardo ad una nuova nave subacquea. I sequel pianificati di Avatar sono tre, ma causa della complessità della produzione e degli effetti visivi e a seguito dell'accordo Disney-Fox, le date di uscita sono state rinviate più volte. Allo stato attuale "Avatar 2" uscirà nel dicembre 2021, con il quinto e ultimo film previsto nei cinema nel 2027.

Ci sono pochissimi dettagli sui sequel di "Avatar", ma sappiamo che rivedremo il cast principale composto da Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Giovanni Ribisi e Sigourney Weaver. Per quanto riguarda invece i nuovi arrivati ​sono stati reclutati Kate Winslet, Michelle Yeoh, Jemaine Clement e Edie Falco.

La produzione live-action del film è terminata per quest'anno e l'account Twitter ufficiale di Avatar ha offerto uno nuovo sguardo sul set. L'immagine raffigura un serbatoio d'acqua e la sezione posteriore di una nuova nave chiamata Sea Dragon. Pare che la Sea Dragon sia una imponente nave madre che trasporta una serie di altre imbarcazioni marittime.

Check out this photo of the aft well deck section of the Sea Dragon, a massive mothership that carries an array of other sea-going craft in the sequels. pic.twitter.com/AXgAve6aTG

Insieme alla nuova foto vi riproponiamo anche una precedente foto dal set che mostra la troupe utilizzare acqua reale sul set, con l'aggiunta di fuoco in CGI. La foto mostra anche James Cameron usare una videocamera 3D per filmare un qualche tipo di relitto sottomarino.

Segnaliamo tra le curiosità legate alla produzione anche un mancato casting, Edward Norton ha rifiutato un ruolo in "Avatar 2". L'attore per patecipare al film ha posto una condizione al regista James Cameron, voleva essere un "Na'vi o niente".

Sono amico di Jim [Cameron], e in realtà lo ammiro e lo adoro enormemente. Quindi, quando voleva che facessi qualcosa in Avatar 2, in pratica gli ho detto: "Se non sono un Na'vi, non lo faccio". Non farò parte del mondo industriale che sta arrivando per distruggere Pandora. O sono un Na'vi o niente.

Norton ha comunque collaborato con Cameron per il live-action Alita - Angelo della battaglia diretto da Robert Rodriguez e co-sceneggiato e prodotto da Cameron che ha comunque promesso di realizzare in futuro il desiderio di Norton di interpretare un Na'vi: "Okay, allora forse nel 3, 4 o 5".

Ricapitolando, dopo l'uscita di "Avatar 2" il 17 dicembre 2021, seguiranno Avatar 3 il 22 dicembre 2023, Avatar 4 il 18 dicembre 2025 e Avatar 5 il 17 dicembre 2027. Cameron ha però puntualizzato che vedremo il quarto e quinto film solo se i primi due sequel avranno un adeguato successo al box-office.

Wave machines, blazing fire, and @JimCameron wielding a 3D camera — just another day on the set of the Avatar sequels!

