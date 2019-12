I migliori film del decennio secondo Cineblog

Di Antonio M. Abate lunedì 30 dicembre 2019

Il meglio di una decade. Venti titoli per ciascun redattore. Ci abbiamo provato

Non c'è granché da aggiungere al titolo. Solo il piacere di condividere con voi ciò che per ciascuno di noi redattori ha per sommi capi rappresentato il decennio che ci stiamo inesorabilmente lasciando alle spalle.

Una decade di Cinema, di film, di Festival, dunque di amore. Penso infatti di poter parlare anche a nome di Federico e Pietro nell'affermare che nelle venti menzioni che ognuno ha proposto c'è un po' di noi, delle nostre aspirazioni, perché in fondo ciò che ci piace e non ci piace finisce col definirci.

Questa diventa perciò anche l'occasione per ringraziarvi di questi dieci anni insieme, tra alti e bassi, momenti edificanti ed altri meno. Anche noi, come immagino la maggior parte di coloro che ci seguono, altro non siamo che soldati della Settima Arte. Che questo impegno non venga mai meno, che si scriva o che si legga.

Auguri per un 2020 di crescita e speranza a voi tutti!