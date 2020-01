Stasera in tv: "Qua la zampa" su Canale 5

Di Pietro Ferraro mercoledì 1 gennaio 2020

Canale 5 stasera propone Qua la zampa! (A Dog's Purpose), film drammatico del 2017 diretto da Lasse Hallström, interpretato da Dennis Quaid e con la voce italiana di Gerry Scotti.

Cast e personggi

Dennis Quaid: Ethan Montgomery

K.J. Apa: Ethan giovane

Britt Robertson: Hannah giovane

Peggy Lipton: Hannah adulta

Juliet Rylance: Elizabeth Montgomery

Luke Kirby: Jim Montgomery

John Ortiz: Carlos

Logan Miller: Todd

Pooch Hall: Al

Micheal Patric: Sam

Nicole LaPlaca: Wendi

Kirby Howell-Baptiste: Maya

Caroline Cave: Ellen

Primo Allon: Victor

Doppiatori originali

Josh Gad: Bailey / Ellie / Tino / Buddy

Doppiatori italiani

Gerry Scotti: Bailey / Ellie / Tino / Buddy

Massimo Rossi: Ethan adulto

Davide Perino: Ethan adolescente

Alessandra Korompay: Hannah adulta

Emanuela Ionica: Hannah adolescente

Laura Romano: Elizabeth Montgomery

Alessio Cigliano: Jim Montgomery

Roberto Draghetti: Carlos

Andrea Mete: Al

Laura Facchin: Maya Williams

Federica De Bortoli: Wendy

Carlo Valli: Nonno Bill

David Chevalier: Victor

Elena Morra: Ellen





La trama

Questo viaggio emozionante condivide la storia profonda e sorprendente di un cane devoto (doppiato da Gerri Scotti) che trova il senso della propria esistenza attraverso la vita degli umani a cui insegna a ridere e amare. Bailey, un cucciolo di cane saggio e divertente. tra mille avventure e tanti proprietari ci conduce in un viaggio incantato alla ricerca del senso della vita, dell’amore e della lealtà, superando il velo sottile che separa animali ed esseri umani.





Curiosità



Il film è tratto dal romanzo "Dalla parte di Bailey" scritto da W. Bruce Cameron e edito in italia da Giunti Editore. Uscito negli Stati Uniti nel 2010, il romanzo è rimasto per ben 49 settimane nella classifica dei libri più letti del New York Times. Cameron è un giornalista umoristico americano di fama internazionale suoi anche i romanzi sequel "Il viaggio di Buddy", "Cinque cuccioli sotto l'albero", "Come plasmare un uomo" e "Storia di Ellie".



Il film ha fruito di un sequel, A Dog's Journey, uscito nei cinema americani il 17 maggio 2019.



Prima dell'uscita nei cinema sono emerse polemiche a seguito della pubblicazione di un video. che mostrava un dietro le quinte delle riprese. che sembrava mostrare un cane in difficoltà sul set immerso forzatamente nell'acqua di una piscina. Come risultato del filmato trapelato i realizzatori hanno scelto di annullare la premiere americana. Tuttavia è stato annunciato il 4 febbraio 2017 dall'American Humane Association che il filmato era stato presentato in modo fuorviante e che non si sono verificati abusi sul set.



Le razze canine utilizzate in questo film sono: mix di Beagle-Pastore tedesco-Terrier, Golden Retriever, Pastore tedesco, Welsh Corgi Pembroke e mix di San Bernardo-Pastore Australiano.



Bradley Cooper era originariamente a bordo per fornire la voce del cane protagonista, ma alla fine è stato sostituito con Josh Gad.



Bryce Gheisar che interpreta il giovane Ethan possiede un gatto di nome Bailey.



Quando Bailey si reincarna come il corgi e viene adottato da Maya, si può ascoltare il brano "Take on me" degli A-Ha. L'attrice / modella che appare nel video della canzone originale (non mostrato nel film) si chiama Bunty Bailey.



La parte del film con Maya differisce dagli eventi del libro. Nel libro Maya è un ufficiale del reparto cinofilo della polizia a cui viene affidata Ellie dopo che il suo primo addestratore Jakob (Carlos nel film) è stato colpito e ferito da un rapitore. Nel film invece è Ellie che viene colpita - fatalmente - dal rapitore, poi reincarnata come Tino il Corgi e adottata da Maya, una studentessa universitaria.



Dennis Quaid interpreta l'adulto Ethan che aveva vinto una borsa di studio come quarterback. poi persa in seguito ad un infortunio. In All American Boys (1979) e in Un amore una vita (1988), Quaid interpretava un ex quarterback del liceo. In Ogni maledetta domenica (1999) ha interpretato un quarterback che tenta di rivivere i suoi giorni di gloria.



Il film costato 22 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 205.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono della compositrice britannica Rachel Portman, prima donna ad aver vinto un Premio Oscar alla migliore colonna sonora nel 1997 per le musiche del film Emma. Portman e il regista Lasse Hallström hanno collaborato anche per Le regole della casa del sidro e Chocolat.



1. Bailey

2. Bailey Escapes

3. Hot Pickup Truck

4. Ethan Plays Ball With Bailey

5. Bailey Shut in Garage

6. Bailey Swallows Coin

7. Swimming With Hannah and Ethan

8. Fire

9. Ethan Breaks up With Hannah

10. Ethan Leaves for College

11. Bailey: I Knew I Was Here to Love Ethan

12. Ellie

13. The Dam

14. Ellie: You're a Good Dog

15. Tino

16. Tino: One of My Best Lives

17. Buddy Chained Outside

18. Buddy Finds His Way Back to Ethan

19. Hannah Returns

20. Ethan Apologizes

21. Buddy Is Bailey

22. A Dog's Purpose





