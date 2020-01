Stasera in tv: "Angry Birds - Il Film" su Rai 3

Di Pietro Ferraro mercoledì 1 gennaio 2020

Rai 3 stasera propone "Angry Birds - Il film", lungometraggio d'animazione del 2016 diretto da Clay Kaytis e Fergal Reilly con le voci di Maccio Capatonda, Alessandro Cattelan, Francesco Pannofino e Chiara Francini.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Jason Sudeikis: Red

Josh Gad: Chuck

Danny McBride: Bomb

Maya Rudolph: Matilda

Bill Hader: Leonard/Re Barbafangosa

Peter Dinklage: Grande Aquila

Keegan-Michael Key: Giudice Beccazampa

Kate McKinnon: Stella, Eva

Sean Penn: Terence

Tony Hale: Ross, Mime, Cyrus

Blake Shelton: Earl

Anthony Padilla: Hal

Ian Andrew Hecox: Bubbles

Noah Schnapp: Jay

Owen Wilder Vaccaro: Jake

Pierce Gagnon: Jim

Charli XCX: Willow

Tituss Burgess: Photog

Billy Eichner: Chef Pig

Hannibal Buress: Edward

Billy Eichner: Phillip

Ike Barinholtz: Tiny

Max Charles: Bobby

Jillian Bell: madre di Bobby

Cristela Alonzo: Shirley

Ava Acres: Timothy

Alex Borstein: Sophie Bird

Fred Tatasciore: Monty Pig

John Cohen: Johnny Bird

Doppiatori italiani

Maccio Capatonda: Red

Alessandro Cattelan: Chuck

Francesco Pannofino: Bomb

Chiara Francini: Matilda

Domitilla D'Amico: Stella

Massimo Bitossi: Leonard

Fabrizio Vidale: Ross

Alessandro Rossi: Grande Aquila

Roberto Stocchi: Giudice Beccazampa

Dario Borrelli: Photog

Chiara Fabiano: Eva

Simone Crisari: Edward/Earl/Voci aggiuntive

Giulio Bartolomei: Jay/Jim/Jake





Trama e recensione

Angry Birds - Il Film ci porta su un'isola popolata interamente o quasi da felici uccelli incapaci di volare. In questo paradiso Red (Jason Sudeikis), un uccello con un problema di gestione della rabbia, il velocissimo Chuck (Josh Gad) e l'esplosivo Bomb (Danny McBride) sono sempre stati degli emarginati. Ma quando l'isola viene visitata da misteriosi maiali verdi, toccherà a questi emarginati affrontare quella che ben presto si rivelerà una minaccia per l'intera isola.





Curiosità



Angry Birds nasce come una serie di videogiochi rompicapo per dispositivi mobili sviluppati da Rovio Mobile che hanno generato 12 sequel tra cui due dedicati alla saga di Star Wars, uno ai Transformers e il più recente Angry Birds Action! con i personaggi ispirati al film d'animazione a cui si aggiungono tre spin-off di cui uno Bad Piggies dedicato ai maialini verdi.



Il film ha fruito di un sequel Angry Birds 2 - Nemici amici per sempre uscito nelle sale italiane il 12 settembre 2019.



Nel film c'è un cenno a Steve Jobs: un uccello, con indosso un maglione nero a collo alto, sta lavorando sullo sfondo dell'Apple Store, mentre Red sta cercando di attraversare la strada. Tiene una mela in testa.



All'inizio del film, quando Red chiede ai due uccelli come giudicano la torta di compleanno che consegna, chiede quante stelle su tre. Questo è un riferimento al videogioco. Il punteggio più alto che si può ottenere è di tre stelle.



In una scena cancellata, Grande Aquila viene visto mentre mangia sardine. Le sardine che sta mangiando sono le sardine Baby Brent del film Piovono polpette (2009), un altro film realizzato da Sony Animation.



(A circa trentotto minuti del film) Red (Jason Sudeikis) dice ad uno dei maiali: "Ehi, quello è il mio spazzolino da denti!", Quindi avverte: "Tiralo fuori". Questo è un cenno al film Come ammazzare il capo ... e vivere felici (2011), dove Kurt (interpretato da Sudeikis) si strofina il sedere con lo spazzolino da denti del suo capo.



Quando Bubbles solleva la grande fionda prima di andare sull'isola dei maiali, si può sentire l'effetto sonoro di una spada laser di Star Wars che viene accesa.



Il film è stato candidato al premio Oscar per il miglior film d'animazione, ma ha perso contro Zootropolis.



Durante l'attacco al castello de maiali, Red controlla le porte in cerca di uova, ma trova due maiali vestiti da bambole, che lo chiamano con una voce inquietante. Questo è un cenno alla famigerata scena delle spettrali sorelle gemelle di Shining.



Il film costato 73 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 352.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del chitarrista e cantautore brasiliano H eitor Pereira che ha una vasta esperienza con i film d'animazione, sue le colonne sonore de I Puffi & I Puffi 2, Cattivissimo me (con Pharrell Williams), Cattivissimo me 2, Shrek 2, Curioso come George e Minions. Pereira è stato il chitarrista della band inglese dei Simply Red nei primi anni ’90.

che ha una vasta esperienza con i film d'animazione, sue le colonne sonore de I Puffi & I Puffi 2, Cattivissimo me (con Pharrell Williams), Cattivissimo me 2, Shrek 2, Curioso come George e Minions. Pereira è stato il chitarrista della band inglese dei Simply Red nei primi anni ’90.

La colonna sonora del film include anche brani di Demi Lovato, Imagine Dragons, Rick Astley, Scorpions e Limp Bizkit.



La canzone "Paranoid" dei Black Sabbath, è usata per descrivere la vita travagliata di Red durante i titoli di testa.



1. Friends (Blake Shelton) 3:04

2. I Will Survive (Demi Lovato) 4:05

3. Wonderful Life (Mi Oh My) (Matoma) 3:30

4. On Top of the World (Imagine Dragons) 3:12

5. Explode (Charli XCX) 3:45

6. Never Gonna Give You Up (Rick Astley) 3:34

7. Rock You Like a Hurricane (Scorpions) 4:16

8. Fight (Steve Aoki) 3:52

9. Wild Thing (Tone-Loc) 4:25

10. Sound of da Police (KRS-ONE) 4:18

11. Behind Blue Eyes (Limp Bizkit) 4:31

12. The Mighty Eagle Song (Peter Dinklage) 2:06

13. The Mighty Red Song (The Hatchlings) 0:47

14. The Angry Birds Movie Score Medley (Heitor Pereira)

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Le musiche originali di Heitor Pereira:

1. Red on the Run

2. Birthday Party

3. Bird Court

4. Billy Fight

5. This is Going to be Awful

6. Terence and Bomb

7. Boat Approaches

8. Poetry Time

9. Leonard

10. The Trampoline

11. Who Are These Weirdos?

12. Look What I Found!

13. Paint Your Pain

14. Does None of This Seem Wrong?

15. I Need Your Help

16. Lake of Wisdom

17. I Think He Saw Us

18. Helium, It's a Gas

19. I Used to Believe in You

20. They're All Gone

21. Build a Boat

22. Arrive at Piggy Island

23. Ready, Aim, Fire!

24. Risky Idea

25. Chuck Time

26. We Want Eggs!

27. Nothing Like a Statue

28. Home Tweet Home

29. Mighty Red

30. Roomies

31. Red's Demo

32. Piggy Demo

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]