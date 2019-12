Meander: trama e prima immagine ufficiale del thriller sci-fi di Mathieu Turi

Di Pietro Ferraro domenica 1 dicembre 2019

Saw incontra Cube in "Meander", il thriller-horror fantascientifico del regista francse Mathieu Turi.

Disponibile online una prima immagine del thriller fantascientifico a tinte horror Meander di Mathieu Turi, già regista dell'intrigante survival-horror post-apocalittico Hostile appordato anche nelle sale italiane. Meander ha recentemente aggiunto al cast Gaia Weiss, volto noto della serie tv Vikings.

Nel film, una donna (Weiss) si sveglia in uno strano condotto pieno di trappole mortali. La sua unica opzione è quella di continuare ad andare avanti. Ma non è chiaro fino a che punto possa arrivare.

Scritto e diretto da Turi, il film in lingua inglese vede nel cast anche la Bond girl Berenice Marlohe (Skyfall) e l'attore finlandese Peter Franzen (Vikings, The Gunman) come un uomo le cui intenzioni appaiono misteriose.

"Meander" è prodotto da Eric Gendarme, Thomas Lubeau, Marc Olla e Jordan Sarralie per Fulltime Studio, e Sandra Karim, Julien Deris e David Gauquie per Cinefrance Studios.

Gregory Chambet della parigina WTFilms, che ha co-prodotto il film, ha affermato che il concept del film gli ha ricordato il film Cube - Il Cubo, che "fino ad oggi è stato raramente eguagliato".

"Menader" attualmente è sprovvisto di una data di uscita ufficiale.

Fonte: Variety