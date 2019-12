Box Office Italia, boom Frozen 2 con 7.6 milioni di euro incassati

Di Federico_40 lunedì 2 dicembre 2019

Cetto C'è supera i 4 milioni di euro totali.

Strepitoso esordio al botteghino italiano per Frozen II, a sei anni dai 19,4 milioni di euro incassati dal primo capitolo. Il Segreto di Arendelle, lanciato in quasi 1000 copie, ha incassato la bellezza di 7.674.954 euro in 5 giorni, con 1.162.094 ticket staccati. Domenica pazzesca per la pellicola, con 2.942.219 euro raccolti in 24 ore. Il primo capitolo, uscito poco prima di Natale, debuttò con 2.3 milioni di euro. Buona partenza anche per Woody Allen. Un giorno di pioggia a New York, uscito poco più di 350 copie, ha esordito con 1.240.439 euro e 188.367 ticket staccati. La Ruota delle Meraviglie, precedente film del regista di Manhattan, si era fermato ai 657.899 euro euro. Cetto C'è con Antonio Albanese è così scivolato in terza posizione, arrivando ai 4.116.785 euro.

L'Ufficiale e la Spia di Roman Polanski ha invece raggiunto i 2.220.924 euro totali, mentre Midway di Roland Emmerich, lanciato in poco meno di 300 copie, ha esordito con 623.213 euro in 5 giorni. Speciale di 3 giorni da 714.391 euro per Vasco Rossi - Non Stop, con Le Mans 66 arrivato ai 2.746.799 euro totali, Le ragazze di Wall Street ai 4.328.009 euro e Parasite ai 1.604.608 euro. Uscito in 119 copie, Il Peccato - il Furore di Michelangelo ha debuttato con 136.808 euro, mentre Coundown ha raggiunto i 591.434 euro.

Weekend in salsa Gomorra il prossimo grazie all'uscita de l'Immortale di Marco D'Amore, seguito da L'inganno Perfetto di Bill Condon, Cena con Delitto, Ghiaie, Il Paradiso Probabilmente, Un sogno per Papà, Colomba Legend e I Passi Leggeri.