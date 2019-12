The Irishman: la colonna sonora del film di Martin Scorsese

Di Pietro Ferraro lunedì 2 dicembre 2019

Blogo vi propone la colonna sonora ufficiale di "The Irishman", il nuovo capolavoro gangster di Martin Scorsese disponibile su Netflix dal 27 novembre.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

E' disponibile con l'etichetta Sony Music Masterworks la colonna sonora ufficiale di The Irishman, una compilation di brani tratti dal film diretto da Martin Scorsese con Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci. La colonna sonora presenta musica selezionata da Scorsese e dal supervisore alle musiche Randall Poster (The Wolf of Wall Street, Boardwalk Empire) per questa epopea "gangster" che riporta Scorsese ai fast di Quei bravi ragazzi e Casinò.

La raccolta di 20 tracce include hit di artisti leggendari come Fats Domino, Jackie Gleason, Jerry Vale, Johnny Ray, Marty Robbins, Pérez Prado e altri, oltre ad un nuovo tema musicale composto dal leggendario chitarrista e compositore Robbie Robertson che potete ascoltare nel video che apre l'articolo.

Per me, la musica è sempre essenziale. Quando ascolto la musica, inizio a vedere le immagini e il mondo del film inizia a prendere forma. Nel caso di questo film, è stato "In the Still of the Night" di The Five Satins: quando abbiamo iniziato a sviluppare la sceneggiatura ho iniziato a sentire la canzone nella mia testa, che è diventata un'ispirazione chiave. Poiché la musica è così essenziale per me, Robbie e Randy sono entrambi miei stretti collaboratori. Ho lavorato con entrambi per molti anni su molte immagini e c'è solo una regola che seguiamo: non ci sono regole. Ad un certo punto volevo un brano musicale di un film francese degli anni '50 chiamato "Touchez pas au Grisbi", un tema armonico che sembrava giusto. E Robbie ha costruito la sua partitura da quel mood, da quella strumentazione. Ha iniziato con l'armonica, e poi ha aggiunto il contrabbasso, le percussioni e i riff di chitarra e questo era proprio il mood giusto. Questo è tutto. Randy e io abbiamo discusso di tanta musica per questo film. Lo facciamo sempre. Non è mai una questione di trovare musica di quel tale periodo storico - Voglio sempre andare più in profondità. È un processo intero, un'avventura e Randy è sempre all'altezza.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci sono i protagonisti di "The Irishman" di Martin Scorsese, una saga epica sulla criminalità organizzata nell'America del dopoguerra vista dagli occhi del reduce della Seconda guerra mondiale Frank Sheeran, imbroglione e sicario che ha lavorato al fianco di alcune delle figure più tristemente note del '900. Il film copre diversi decenni di uno dei maggiori misteri irrisolti della storia americana, la scomparsa del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa, offrendo un viaggio grandioso attraverso i segreti del crimine organizzato, tra i suoi meccanismi interni, le rivalità e i legami con la politica. Il film dopo una fugace tappa nei cinema è ora disponibile su Netflix.

TRACK LISTINGS:

1. In the Still of the Night - The Five Satins

2. Tuxedo Junction - Glenn Miller & His Orchestra

3. I Hear You Knockin' - Smiley Lewis

4. The Fat Man - Fats Domino

5. El Negro Zumbon - Flo Sandon's

6. Le Grisbi - Jean Wetzel

7. Delicado - Percy Faith & His Orchestra

8. Have I Sinned - Donnie Elbert

9. Theme for The Irishman - Robbie Robertson

10. Song of the Barefoot Contessa - Hugo Winterhalter & His Orchestra

11. A White Sport Coat (and a Pink Carnation) - Marty Robbins with Ray Conniff

12. Canadian Sunset (Single Version) - Eddie Heywood

13. Honky Tonk, Pt. 1 - Bill Doggett

14. Melancholy Serenade - Jackie Gleason

15. Qué Rico el Mambo - Pérez Prado Orchestra

16. Cry - Johnnie Ray & The Four Lads

17. Sleep Walk - Santo & Johnny

18. The Time Is Now - The Golddiggers

19. Al Di La - Jerry Vale featuring The Latin Casino All Stars

20. Pretend You Don't See Her - The Latin Casino All Stars

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]