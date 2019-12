Il Pianeta delle Scimmie, Wes Ball sceneggia il nuovo film

Di Federico Boni martedì 3 dicembre 2019

Il regista di The Maze Runner per un nuovo Il Pianeta delle Scimmie.

Due anni fa, con il sottovalutato The War - Il pianeta delle scimmie, si chiudeva la trilogia Fox iniziata nel 2011 con il reboot L'alba del pianeta delle scimmie e successivamente proseguita nel 2014 con Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie.

Ebbene passati due anni la Fox, ormai comprata dalla Disney, ha affidato a Wes Ball, regista della trilogia Maze Runner, il compito di sceneggiare un nuovo capitolo della saga iniziata nel 1968 con Il pianeta delle scimmie, tratto dal romanzo omonimo del 1963 di Pierre Boulle. Si tratterebbe del decimo capitolo del franchise.

Non è chiaro se questo nuovo capitolo debba considerarsi un ulteriore reboot, un sequel, un prequel, un cross-over, o chissà cos'altro. La trilogia di The Maze Runner, girata con budget modesti, ha raccolto quasi un miliardo al box office internazionale.

Saga Pianeta delle Scimmie film

1 - Il pianeta delle scimmie - 1968 - Franklin J. Schaffner

2 - L'altra faccia del pianeta delle scimmie - 1970 - Ted Post

3 - Fuga dal pianeta delle scimmie - 1971 Don Taylor

4 - 1999 - Conquista della Terra - 1972 - J. Lee Thompson

5 - Anno 2670 - Ultimo atto - 1973 - J. Lee Thompson

6 - Planet of the Apes - Il pianeta delle scimmie - 2001 - Tim Burton

7 - L'alba del pianeta delle scimmie - 2011 - Rupert Wyatt Serie

8 - Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie - 2014 - Matt Reeves

9 - The War - Il pianeta delle scimmie - 2017 - Matt Reeves

