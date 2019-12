Oscar 2020, ecco i 20 film in corsa per i migliori effetti speciali

Di Federico Boni mercoledì 4 dicembre 2019

Sarà Disney contro tutti?

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato oggi i 20 film ancora in corsa nella categoria Visual Effects per la 92esima edizione degli Academy Awards®.

Entro la fine del mese, il comitato selezionerà un elenco di 10 film che passeranno alla votazione delle nomination, annunciate lunedì 13 gennaio 2020. Tra i titoli presenti spicca Il Re Leone, al fianco di pellicole come Aladdin, Avengers: Endgame, Captain Marvel, Dumbo, Spider-Man: Far from Home, Star Wars: The Rise of Skywalker, Terminator: Dark Fate, 1917 di Sam Mendes, Ad Astra con Brad Pitt, Alita: Battle Angel, Fast and Furious Presents: Hobbs & Shaw, Le Mans 66 - Ford v Ferrari, il tanto criticato Gemini Man, Jumanji: The Next Level, Midway, Men in Black: International, The Aeronauts e l'ormai imminente Cats. Presente anche Martin Scorsese con The Irishman, che ha richiesto mesi e mesi di post-produzione per il ringiovanimento e l'invecchiamento dei suoi protagonisti.

Gli Oscar si terranno domenica 9 febbraio 2020, al Dolby Theatre® di Hollywood & Highland Center® a Hollywood. A trionfare lo scorso anno furono Paul Lambert, Ian Hunter, Tristan Myles e J. D. Schwalm con First Man - Il primo uomo. Sembra incredibile, ma un film Marvel non ha mai vinto l'ambita statuetta. Che sia l'anno di Endgame?

“Ad Astra”

“The Aeronauts”

“Aladdin”

“Alita: Battle Angel”

“Avengers: Endgame”

“Captain Marvel”

“Cats”

“Dumbo”

“Fast and Furious Presents: Hobbs & Shaw”

“Ford v Ferrari”

“Gemini Man”

“The Irishman”

“Jumanji: The Next Level”

“The Lion King”

“Men in Black: International”

“Midway”

“1917”

“Spider-Man: Far from Home”

“Star Wars: The Rise of Skywalker”

“Terminator: Dark Fate”