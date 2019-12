David Corenswet frontrunner per il nuovo Superman

Di Federico Boni mercoledì 4 dicembre 2019

Warner e DC vorrebbero David Corenswet nel mantello del nuovo Superman.

Henry Cavill abbandona Superman Colpo di scena in casa Warner/DC. Henry Cavill non sarà più Superman. Dimenticato Henry Cavill, che ne ha indossato la tuta per soli 3 film, Superman si appresta a tornare in sala con un nuovo attore ad interpretarlo. Ebbene secondo JoBlo, il 26enne David Corenswet sarebbe la prima scelta per la DC e la Warner Bros.

Attore americano ai più sconosciuto, Corenswet ha recentemente interpretato River Barkley in The Politician, serie Netflix ideata da Ryan Murphy, che il giovane divo ritroverà anche nel 2020 con Hollywood. Precedentemente, invece, ha preso parte ad episodi singoli di House of Cards, Instinct ed Elementary. Nel 2018 ha recitato in Affairs of State, film Amazon..

Cavill, che ha indossato il mantello di Clark Kent in Man of Steel, Batman v Superman e Justice League, ha recentemente dichiarato di non aver "rinunciato al ruolo", a tal punto dall'avere "ancora molto da offrire" per Superman. Peccato che Henry e la Warner abbiano rotto oltre un anno fa.

Giorni fa Michael B. Jordan, volto di Creed, ha proposto un'idea allo studios per il rilancio di Superman, ma senza legarsi alla pellicola negli abiti del protagonista, perché già impegnatissimo altrove. Nel dubbio, un nuovo film dell'Uomo d'Acciaio non arriverebbe in sala prima del 2023.

