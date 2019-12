Elle e Dakota Fanning sorelle al cinema con The Nightingale - l'Usignolo

Di Federico Boni mercoledì 4 dicembre 2019

Primo film da sorelle cinematografiche per le Fanning.

Elle e Dakota Fanning saranno per la prima volta sorelle anche al cinema grazie all'adattamento cinematografico di The Nightingale - l'Usignolo, romanzo di Kristin Hannah edito in Italia da Mondadori.

Melanie Laurent, che ha lavorato con la più giovane delle Fanning al film Galveston, dirigerà il tutto da una sceneggiatura di Dana Stevens.

Il romanzo è ambientato nel tranquillo paesino di Carriveau, dove Vianne Mauriac saluta il marito Antoine che si sta dirigendo al fronte. Non credeva che i nazisti avrebbero attaccato la Francia, ma di punto in bianco si ritrova circondata da soldati tedeschi, carri armati, aerei che scaricano bombe su innocenti. Ora che il Paese è stato invaso, Vianne è obbligata a ospitare il nemico in casa sua: da quel momento ogni suo movimento è tenuto d'occhio, lei e sua figlia sono in costante pericolo. Senza più cibo né denaro, in una situazione di crescente paura, si troverà costretta a prendere, una dopo l'altra, decisioni difficilissime. Isabelle, la sorella di Vianne, è una diciottenne ribelle in cerca di un obiettivo su cui lanciarsi con tutta l'incoscienza della giovinezza. Mentre lascia Parigi insieme a migliaia di persone, incontra il misterioso Gaëtan, un partigiano convinto che i francesi possano e debbano combattere i nazisti. Rapita dalle idee e dal fascino del ragazzo, Isabelle si unirà alla Resistenza senza mai guardarsi indietro, non considerando i rischi gravissimi a cui andrà incontro. "L'usignolo" racconta di due sorelle distanti per età, esperienze e ideali, ognuna alle prese con la propria battaglia per la sopravvivenza ma entrambe alla ricerca fiduciosa dell'amore e della libertà.

“The Nightingale sarà la prima volta che reciteremo insieme sul grande schermo. Abbiamo interpretato lo stesso personaggio in epoche diverse ma non ci siamo mai parlate davanti a una telecamera. Per anni abbiamo cercato un film che avesse a che fare l'una con l'altra e poi è apparso questo gioiello", hanno detto le sorelle Fanning in una dichiarazione congiunta. "Come sorelle, condividere il nostro talento artistico mentre si dà vita a una storia di sorellanza così potente è un sogno diventato realtà. Siamo così fortunate ad avere la nostra impavida regista, Melanie Laurent, a guidarci lungo questo viaggio".

