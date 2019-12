Perfetti Sconosciuti, Issa Rae protagonista e sceneggiatrice del remake americano

Di Federico Boni mercoledì 4 dicembre 2019

Anche Hollywood gira il suo remake di Perfetti Sconosciuti.

A 3 anni dal boom in sala, Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese andrà incontro all'ennesimo remake. Americano, in questo caso. Il 19esimo, volendo tenere il conto, tanto dall'essere entrato nel Guinness dei primati in quanto film con più remake in assoluto nella storia del cinema.

Issa Rae reciterà, scriverà e produrrà questo rifacimento in inglese, firmato Spyglass Media Group, partnership tra Gary Barber e Lantern Entertainment, e Eagle Pictures, con via alle riprese a inizio 2020.

Da noi sconosciuta, Issa Rae ha creato ed è nel cast della serie HBO Insecure, mentre al cinema si è fatta vedere nel 2018 con The Hate U Give. Nel 2020 sarà in sala con la commedia Universal The Photograph e nella commedia della Paramount Lovebirds.

“Issa è la scelta perfetta per adattare il brillante film di Paolo Genovese, data la sua audace e commedia autenticità. In quanto tra i talenti creativi più ricercati, siamo entusiasti di vedere la visione di Issa prendere vita", ha detto Ben Ammar

Perfetti Sconosciuti ha già avuto, tra i tanti un remake greco, spagnolo, turco, indiano, francese, sudcoreano, ungherese, messicano, cinese, russo, polacco. Nessuno di questi è mai uscito nei cinema d'Italia. Il film di Genovese vinse due David, compreso quello come miglio film dell'anno, 3 Nastri, 4 Ciak d'Oro e 1 Globo.