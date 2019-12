Sushi Size Me: trailer del corto documentario di Casey Casseday

Di Pietro Ferraro giovedì 5 dicembre 2019

Sulla scia di "Super Size Me" arriva dagli States il corto documentario "Sushi Size Me" dell'insegnante Leo Sanders.

Sulla scia dello scioccante Super Size Me di Morgan Spurlock, documentario in cui Spurlock seguiva una dieta interamente composta da cibo McDonald con pericolose conseguenze per la sua salute, sempre dagli States arriva Sushi Size Me un nuovo corto documentario che segue lo stesso iter ma con una dieta interamente a base del modaiolo sushi giapponese seguita da un insegnante di Los Angeles.

Leo Sanders, un insegnante di letteratura delle scuole superiori di Los Angeles e capo allenatore di basket maschile del college, come molti uomini che si avvicinano rapidamente alla mezza età, ha messo su qualche chilo e vorrebbe dimagrire. Ma il suo intenso programma di lavoro gli ha impedito di dedicare il tempo e l'energia necessari per tornare in forma. Quindi escogita un ardito piano alimentare per perdere peso mangiando solo sushi per trenta giorni, durante lo sciopero degli insegnanti di Los Angeles del 2019. Leo ha tenuto un video diario giornaliero con il suo iPhone, documentando tutto e continuando nel contempo ad insegnare e allenare alla scuola superiore di San Fernando.

"Sushi Size Me è diretto da Casey Casseday, uno dei produttori e scrittori dietro l'acclamato documentario The Green Rush del 2008 . Ha anche lavorato a Prank It Forward, Fright Club e Smosh. Lavorando a stretto contatto con Leo Sanders, che ha creato l'idea alla base di "Sushi Size Me", come accennato la coppia ha utilizzato un iPhone per girare il film.

Nicholas Thomas è produttore esecutivo del corto, i crediti di Thomas includono la sceneggiatura di Bastardi in divisa e in veste di produttore esecutivo la commedia d'azione Stuber - Autista d'assalto con Dave Bautista e Kumail Nanjiani.