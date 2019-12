AFI Awards 2019: i 10 film dell'anno dell'American Film Institute

Di Pietro Ferraro giovedì 5 dicembre 2019

Joker, The Irishman e C'era una volta...a Hollywood nella lista dei 10 migliori film dell'anno stilata dall'American Film Institute.

L'American Film Institute (AFI) ha annunciato i 10 film dell'anno che includono l'acclamato Joker ed è guidata dal film di guerra 1917 di Sam Mendes che arriverà nei cinema italiani il 23 gennaio. Da segnalare la menzione speciale ricevuta dal Parasite di Bong Joon-Ho, purtroppo non idoneo alla lista poiché film in lingua straniera.

Per quanto riguarda il resto delle scelte dell'AFI per il 2019 troviamo il capolavoro gangster The Irishman di Martin Scorsese, la satira sul nazismo Jojo Rabbit di Taika Waititi, C'era una volta...a Hollywood di Quentin Tarantino, Marriage Story recente trionfatore Gotham Awards 2019 e il citato "1917". Molti di questi titoli consolidano le loro già forti probabilità di nomination all'Oscar a partire dai film di Scorsese e Tarantino. Da segnalare l'inserimento a sorpresa del "giallo" Cena con delitto - Knives Out di Rian Johnson. La lista è completata dal nuovo adattamento del classico Piccole donne di Greta Gerwig, la dramedy The Farewell - Una bugia buona che ha visto Awkafina premiata come miglior attrice ai Gotham Awards e Richard Jewell, il dramma di Clint Eastwood che ricostruisce gli eventi dell'attacco terroristico alla olimpiadi di Atlanta del 1996.

1. 1917

2. The Farewell

3. The Irishman

4. Jojo Rabbit

5. Joker

6. Knives Out

7. Little Women

8. Marriage Story

9. C'era una volta a...Hollywood

10. Richard Jewell

Fonte: AFI