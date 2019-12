Star Wars: L'ascesa di Skywalker introdurrà nuovi poteri della Forza

Di Pietro Ferraro giovedì 5 dicembre 2019

J.J. Abrams ha rivelato che saranno introdotti nuovi poteri della Forza in "Star Wars: L'ascesa di Skywalker"

Al regista J.J. Abrams è stato affidato con "L'ascesa di Skywalker" l'arduo compito di porre fine all'iconica Saga Skywalker. Il regista sa che i fan di Star Wars non apprezzeranno alcune delle sue decisioni, mentre altri lo supporteranno, a questo proposito l'attore Richard E. Grant, che è nel cast del film, ha affermato che i fan adoreranno e al contempo saranno sorpresi da ciò che Abrams ha architettato per rendere omaggio alla saga di Lucas.

In una nuova intervista per promuove Star Wars 9, J.J. Abrams ha parlato dell'importanza di creare un tributo alla saga che contenesse anche un elemento di novità.

Era davvero importante non solo rifare cose già viste, ma aggiungere nuovi elementi, che sapevamo potrebbero far infuriare alcune persone ed entusiasmarne altre.

Abrams con "Il risveglio della Forza" è stato accusato di troppa nostalgia, critica ricevuta anche da George Lucas, poi è arrivato Rian Johnson che per "Gli Ultimi Jedi" è stato invece criticato per l'esatto opposto, troppe libertà rispetto ad alcune consuetudini della saga, vedi un eccesso di umorismo piuttosto che una caratterizzazione un po' troppo eccentrica di Luke Skywalker, critica arrivata anche dallo stesso Mark Hamill. Dopo tutte queste critiche sembra che Abrams stia cercando un equilibrio che ora sappiamo includerà alcune modifiche alla Forza.

Tra queste cose non ci sono solo nuovi modi di fare una sorta di sequenze tradizionali, immancabili, che si tratti di inseguimenti o battaglie con la spada laser, o quello che è. Volevamo assicurarci che questo film mostrasse anche aspetti della Forza mai visti prima.

Tra le controversie legate a "Gli Ultimi Jedi" c'è stata la sequenza di Leia Organa che fluttua alla deriva nello spazio e che utilizza la Forza per preservare il suo corpo dalla morte e trasportarsi fino alla nave più vicina. Che Leia sia sensibile alla Forza è cosa nota, nella versione cinematografica il personaggio ha mostrato doti telepatiche mentre all'interno dell'Universo Espanso noto come "Legends" e non facente più parte del canone ufficiale, Leia ha anche iniziato l'addestramento Jedi sotto la supervisione di Luke nel ruolo di maestro.

Abrams non sembra condizionato da critiche e controversie che potrebbero arrivare dai fan a seguito di qualche sua scelta fuori dai canoni.

La sfida di questo film, essendo la fine di tre trilogie, è stata quella di raccontare una storia che non solo apparisse necessaria ma anche sorprendente. Ci sono alcune persone che non vogliono questo tipo di approccio e che potrebbero non apprezzare qualcosa e troveranno, senza dubbio, qualcosa che non piacerà loro. E le persone che invece apprezzano e che troveranno cose che piacciono loro. Vieni criticato sia per aver cambiato troppo, sia per non aver cambiato abbastanza. E l'opinione di tutti è valida.

Non è chiaro quanto Abrams punti a sorprendere e quanto a non deludere i fan più puristi, ma il regista ha detto quanto segue su ciò che i fan possono aspettarsi dal film.

Non posso parlare di cosa significhi per il futuro di Star Wars, ma quello che posso dire è che non si è approcciato il film con l'idea di vedere tutto quello che abbiamo già visto prima. Vuoi farlo perché potresti amare certi personaggi e vorresti vederne di più. Potresti volerlo fare perché ami Star Wars per come ti fa sentire, per come appare e per quello che ti piace. Lo si potrebbe voler fare perché è qualcosa in cui ti riconosci, perché è sorprendente, è anche incredibilmente divertente, e ha un grande cuore. Ma devi assicurarti di portare elementi che sembrano espandere la storia, anche se questo la porta alla conclusione.

"L'ascesa di Skywalker" uscirà nei cinema italiani il prossimo 18 dicembre.

Fonte: Vanity Fair