Bulletproof 2: trailer del sequel con Faizon Love e Kirk Fox

Di Pietro Ferraro venerdì 6 dicembre 2019

Bulletproof 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia d'azione di Don Michael Paul in uscita negli Stati Uniti il 7 gennaio 2020.

Universal Pictures Home Entertainment ha annunciato l'uscita direct-to-video di un sequel per la commedia d'azione Bulletproof del 1996. Bulletproof 2 non vedrà il ritorno dei protagonisti dell'originale Damon Wayans e Adam Sandler, ma fruirà di nuovi attori negli stessi ruoli.

L'originale "Bulletproof", diretto da Ernest Dickerson e scritto da Joe Gayton e Lewis Colick, vede protagonisti Damon Wayans nei panni di Jack, un agente di polizia sotto copertura e Adam Sandler nei panni di Moses, un criminale scaltro. Quando Moses scopre che Jack è un poliziotto, i due hanno uno scontro e Moses spara accidentalmente colpendo Jack alla testa. L'agente però si salva miracolosamente e ha il compito di far arrivare vivo Moses al processo dove testimonierà contro un boss della droga interpretato da James Caan.

Il film originale non è certo da annoverare tra le migliori commedie d'azione degli anni '90, vedi classici come L'ultimo boy scout o la parodia Last Action Hero, e oltre a non aver convinto la critica anche gli incassi all'epoca sono stati deludenti. L'operazione è chiara, si tratta di un tentativo rilanciare un potenziale franchise per l'home video con nuovi protagonisti, nella stessa modalità utilizzata per Un poliziotto all'asilo, sequel di Un poliziotto alle elementari con Dolph Lundgren al posto di Arnold Schwarzenegger.

"Bulletproof 2" è diretto da Don Michael Paul (Un poliziotto all'asilo) e scritto da Rich Wilkes (xXx). Mike Elliot, Lisa Gooding e Greg Holstein sono i produttori. Ambientato 25 anni dopo gli eventi dell'originale Bulletproof, il film rimodella i personaggi di Wayans e Sandler con Faizon Love (L'isola delle coppie) e Kirk Fox (Parks and Recreation). Tra i protagonisti del film figurano anche l'icona horror Tony Todd (Candyman) e Cassie Clare (Death Race - Anarchia).

Nel sequel, Jack (Faizon Love) ora lavora come agente speciale con la missione di abbattere una potente famiglia criminale sudafricana. L'agente si ritrova ancora una volta e a malincuore sotto copertura, questa volta prendendo l'identità di Moses (Kirk Fox), l'uomo che gli ha sparato alla testa un quarto di secolo fa e che ha stretti legami con il caso. Naturalmente, tutto va in tilt quando il vero Moses viene involontariamente messo in pericolo, e Jack e Moses devono ancora una volta capire come rimanere vivi mentre cercano di sventare i piani sinistri di una mente criminale di alto profilo.

"Bulletproof 2" uscirà negli States in Blu-ray e DVD il 7 gennaio 2020.