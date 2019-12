Star Wars 9: confermato rumor su Rey e Leia (spoiler)

Di Pietro Ferraro venerdì 6 dicembre 2019

Confermato un rumor che riguarda una dinamica che vedrà coinvolte Rey e Leia in "Star Wars: L'ascesa di Skywalker".

ATTENZIONE!!! L'articolo include SPOILER su "Star Wars: L'ascesa di Skywalker".

Ultimo avvertimento per gli allergici agli SPOILER, terminate la lettura ora...per chi è rimasto è confermato che in Star Wars: L'ascesa di Skywalker vedremo Leia Organa addestrare Rey alle vie della Forza. Si tratta di una voce di lunga data sul film che ora è stata confermata ufficialmente. J.J. Abrams è stato attento a non rovinare ai fan la puntata finale della Saga Skywalker, ma Lucasfilm e Disney hanno rilasciato parecchie informazioni al riguardo nelle ultime settimane, con un fuoco di fila di nuovi spot televisivi e ora questa conferma che arriva direttamente da una conferenza stampa di Star Wars 9.

Durante una conferenza stampa di "L'ascesa di Skywalker", in cui erano in mostra i costumi del film, uno dei pezzi più interessanti del guardaroba utilizzato sul set apparteneva alla Leia Organa della compianta Carrie Fisher. Il costume era munito delle seguenti informazioni su Leia.

Il generale Leia Organa continua a guidare l'eroica Resistenza, ricostruendo una forza di combattimento dopo aver subito costose battute d'arresto. Leia sta anche addestrando Rey sulle vie della Forza, poiché la galassia ha ancora bisogno di un Jedi.

Rey in "Il risveglio della Forza" è diventata quasi parte dell'equipaggio del Millennium Falcon, con Han Solo che gli ha offerto un lavoro colpito dalle sue conoscenze tecniche, offerta che Rey ha gentilmente declinato. Successivamente in "Gli Ultimi Jedi" Rey ha convinto un recalcitrante Luke Skywalker ad istruirla nelle vie della Forza, iniziando il suo addestramento Jedi su Ahch-To. Ora in "L'ascesa di Skywalker" scopriamo che Rey dopo la morte di Luke ha proseguito il suo addestramento con Leia che tornerà grazie ad alcuni filmati inutilizzati da "Il risveglio della Forza", filmati che J.J. Abrams e Lucasfilm hanno assemblato per riportare Carrie Fisher in "Star Wars 9" così da completare l'arco narrativo del suo personaggio, come previsto dall'inizio.

Per quanto riguarda il luogo in cui si svolge l'addestramento di Rey, è più che probabile si tratti del pianeta giungla Ajan Kloss, che è stato fugacemente mostrato in alcuni filmati promozionali de "L'ascesa di Skywalker". Vista la limitata durata dei filmati di Leia, e che Luke tornerà come Fantasma di Forza, è probabile che il film ci mostrerà la fine dell'addestramento di Rey da parte di Leia e il supporto nella nuova avventura di Luke, che ad un certo punto potrebbe addirittura tornare temporaneamente dalla morte per aiutare Rey, visto che si è accennato a novità mai viste prima riguardo ai poteri dei Fantasmi di Forza e alla Forza stessa.

Fonte: ComicBook