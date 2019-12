Shrunk: il regista Joe Johnston in trattative per il reboot di Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi

Di Pietro Ferraro venerdì 6 dicembre 2019

Disney vuole Joe Johnston, regista dell'originale "Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi", per il sequel-reboot "Shrunk".

Disney vuole Joe Johnston, il regista dell'originale Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi, per la regia del sequel-reboot Shrunk che vedrà protagonista Josh Gad (Frozen 2, Assassinio sull'Orient Express). Johnston ha fatto il suo debutto alla regia con il classico per famiglie del 1989 e ora trent'anni dopo è stato invitato a tornare al franchise.

Secondo quanto riporta il sito Variety, Joe Johnston è in trattative per dirigere "Shrunk". Il suo accordo non è ancora concluso, ma le cose sembrano andare nella giusta direzione. Per quanto riguarda Josh Gad, l'attore interpreterà una versione adulta di Nick Szalinski, figlio di Wayne Szalinski il personaggio di Rick Moranis dall'originale. Secondo quanto riferito Gad seguirà le orme di suo padre diventando uno scienziato che finisce anche per rimpicciolire i suoi figli. Pare che la Disney abbia incontrato altri registi, ma alla fine ha ritenuto che Johnston fosse la scelta migliore e più naturale.

Joe Johnston ha collaborato con la Disney anche nel 1991 per il cinefumetto The Rocketeer e più recentemente per il fantasy Lo schiaccianoci e i quattro regni. Altri crediti di Johnston includono l'originale Jumanji, il sequel Jurassic Park III, il sottovalutato remake Wolfman e il film Marvel Captain America: Il primo vendicatore. Johnston è anche associato alla regia del sequel Le Cronache di Narnia: La sedia d'argento, annunciato come suo ultimo film prima del ritiro. Dal momento che il franchise di Narnia sarà riavviato su Netflix e visto questo ultimo aggiornamento non è chiaro quali siano al momento i piani di Johnston al riguardo.

Tornando all'originale "Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi", il film ha generato due sequel: Tesoro, mi si è allargato il ragazzino (1992) e Tesoro, ci siamo ristretti anche noi (1997) oltre ad una serie tv in onda per tre stagioni (1997-2000). Todd Rosenberg è stato scelto per scrivere la sceneggiatura del sequel / reboot, con David Hoberman e Todd Lieberman a bordo per la produzione.

L'originale "Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi" è stato un grande successo per la Disney all'epoca della sua uscita con un incasso di 222 milioni di dollari nel mondo.

Fonte: Variety