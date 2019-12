Jurassic World 3: disponibile un nuovo video con un prequel a fumetti

Di Pietro Ferraro venerdì 6 dicembre 2019

Disponibile il primo episodio di un nuovo fumetto prequel formato video che racconta gli eventi tra "Il regno distrutto" e "Jurassic World 3".

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Universal Pictures ha rivelato il primo episodio di una nuova serie di fumetti che servirà come prequel degli eventi di Jurassic World 3. Intitolata "A Rising Tide", questa è una storia parte del canone ufficiale che aiuterà a riempire nel divario tra ciò che è accaduto dopo "Il regno distrutto" e l'annunciato film finale della trilogia, che arriverà nei cinema nel 2021.

Questo primo episodio si concentra sugli eventi accaduti dopo la fuga dei dinosauri vista in Jurassic World: Il regno distrutto del 2018. In particolare seguiamo un mosasauro che si prepara a trasformare la giornata di un surfista in un incubo. L'episodio prende il via con una giornalista di nome Rebecca Ryan che racconta gli eventi che si sono svolti. Universal ha anche pubblicato quna breve sinossi per "A Rising Tide".

È un nuovo mondo in cui umani e dinosauri sono costretti a coesistere. Un concorrente sgradito partecipa ad una competizione di surf alle Hawaii.

L'episodio si conclude con un "To Be Continued" e sembra che questo video sia il primo di una serie in quattro parti che racconterà la coesistenza inj divenire dei dinosauri sopravvissuti al cataclisma vulcanico di Isla Nublar e portati sulla terraferma per essere messi all'asta, prima di essere liberati.

Umani e dinosauri sono ora costretti ad una coesistenza forzata. Queste creature erano qua prima di noi...e se non stiamo attenti saranno qui anche dopo. Ian Malcolm

Universal ha già pubblicato un altro speciale contenuto prequel che porterà a "Jurassic World 3", il cortometraggio live-action "Battle at Big Rock" completo di dinosauri animatronici e che i fan hanno accolto con entusiasmo. "Jurassic World 3" è atteso con curiosità anche da tutti quei fan che non hanno amato molto "Il regno distrutto". Certamente il ritorno di Jeff Goldblum, Sam Neill e Laura Dern di nuovo nei panni di Ian Malcolm, Alan Grant ed Ellie Sattler, per la prima volta insieme dall'originale Jurassic Park, ha contributo a dare al film un hype enorme.

Colin Trevorrow, che ha diretto il primo Jurassic World, torna a dirigere il terzo film, con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard che ritornano rispettivamente Owen e Claire. Le riprese dovrebbero iniziare all'inizio del prossimo anno, con "Jurassic World 3" che arriverà nei cinema l'11 giugno 2021.