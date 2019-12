Tolo Tolo: clip musicale "Immigrato" in attesa del nuovo film di Checco Zalone

venerdì 6 dicembre 2019

Tolo Tolo, il nuovo film di Checco Zalone, dal 1° Gennaio al cinema prodotto da TaoDue e Pietro Valsecchi.

In attesa dell’uscita di Tolo Tolo, quinto film di Checco Zalone al cinema dal 1° gennaio 2020, l'attore, musicista e comico pugliese torna con il nuovo singolo dal titolo “Immigrato”.

Per il lancio del suo ultimo lavoro Zalone regala ai suoi fan una canzone inedita e originale: né il testo né le immagini del videoclip infatti, sono tratte dal film sul quale vige ancora il massimo riserbo. Nel singolo Checco rappresenta, con il suo stile ironico, la giornata di un italiano alle prese con un immigrato.

Il video è stato girato in diverse zone di Roma tra le quali il quartiere Bologna, nel caseggiato popolare che è stato set del film di Ettore Scola Una giornata Particolare con Marcello Mastroianni e Sofia Loren. Oltre a Zalone, protagonisti della clip sono l’attrice Emanuela Fanelli, che interpreta la moglie di Checco, e l'attore Maurizio Bousso, l’immigrato.

A seguire trovate il testo di "Immigrato".

All’uscita del supermercato

Ti ho incontrato (“il carrello lo porto io”)

Al distributore di benzina (“metto io, metto io”)

Monetina Al semaforo sul parabrezza

C’è una mano nera con la pezza

E ritrovo quel tuo sguardo malandrino che mi dici

“C’ha due euro per panino!”

Immigrato Quanti spiccioli ti avrò già dato

Immigrato Mi prosciughi tutto il fatturato

Poi la sera la sorpresa a casa Al mio ritorno

Ti ritrovo senza permesso nel soggiorno

Ma mia moglie non è spaventata

Anzi Sembra molto rilassata

E ritrovo quel suo sguardo malandrino

Che faceva quando… Quella roba lì La faceva...

Immigrato Sembra proprio che ti sei integrato

Immigrato Favorisci pure l’altro lato

Immigrato Ora dimmi perché mi hai puntato

Potevi andar dal mio vicino pakistano

O a quel rumeno in subaffitto al terzo piano

Ma hai scelto me Il mio deretano

Dimmi perché Perché, perché perché perché?

Prima l’italiano! Immigrato

Chi ha lasciato il porto spalancato?

Immigrato Ma non ti avevano rimpatriato?

Immigrato

Immigrato