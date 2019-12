The Murder of Nicole Brown Simpson: trailer del film con Mena Suvari basato sul caso O.J. Simpson

Di Pietro Ferraro sabato 7 dicembre 2019

The Murder of Nicole Brown Simpson: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul dramma crime di con Mena Suvari nei cinema americani dal 10 gennaio 2020.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un trailer di The Murder of Nicole Brown Simpson, il dramma crime basato su eventi reali con Mena Suvari (American Pie) nei panni di Nicole Brown Simpson. Il film si prende alcune libertà creative suggerendo che tutto ciò che pensavamo di sapere sul famigerato duplice omicidio di cui è stato accusato O.J. Simpson è sbagliato.

Sebbene basato su eventi reali, "The Murder di Nicole Brown Simpson" introduce l'ipotesi che il serial killer Glen Rogers, alias "Casanova Killer", potrebbe essere il vero assassino dietro l'odioso crimine che ha stroncato le vite le vite di Brown Simpson e della sua amica Ronald Goldman. Detenuto nel braccio della morte, nel 2012 Rogers avrebbe confessato al fratello Clay e a un criminologo di essere il vero autore del duplice omicidio, affermando quindi l'innocenza di O.J. Simpson, come stabilito all'epoca dal processo. La rivelazione fa parte di un documentario dal titolo "My Brother the Serial Killer", in cui l'uomo confessa molti altri delitti, oltre a quelli per cui è stato condannato. Rogers afferma di aver agito per rubare dei gioielli su incarico di Simpson stesso, che l'aveva ingaggiato senza però ordinare esplicitamente l'omicidio della moglie.

Nel film insieme a Suvari recitano Nick Stahl nei panni di Glen Rogers, Drew Roy nei panni di Ronald Goldman e Gene Freeman nei panni di O. J. Simpson. Il cast è completato da Taryn Manning come Faye Resnick, Agnes Bruckner come Kris Kardashian e Trent Walker come Bruce Jenner, tutte celebrità che conoscevano Brown Simpson.

"The Murder of Nicole Brown Simpson" è diretto da Daniel Farrands i cui crediti includono The Amityville Murders e il recente The Haunting of Sharon Tate. Il film è scritto da Michael Arter e prodotto da Farrands, Eric Brenner e Lucas Jarach. Charles Arthur Berg e Jim Jacobsen sono i produttori esecutivi.

Il 12 giugno 1994, Nicole Brown Simpson fu trovata morta accanto a Goldman fuori dalla sua casa di Los Angeles. Come primo sospettato, il suo ex marito O. J. fu arrestato poco dopo, con il suo caso giudiziario televisivo che divenne nper i media il "Processo del secolo". Sebbene O. J. sia stato assolto per il duplice omicidio, la maggior parte delle persone crede che sia effettivamente colpevole e che abbia ingannato il sistema giudiziario e che sia scampato alla condanna per omicidio. Simpson ha poi scritto un libro sul caso e perso un processo civile contro la famiglia di Goldman che lo ha ritenuto responsabile della morte di Brown Simpson e Goldman. Ufficialmente il caso rimane irrisolto.

La tragica storia di quello che è successo a Nicole Brown Simpson e Ron Goldman è stata raccontata sul piccolo schermo nel 2016 nella serie tv The People v. O.J. Simpson: American Crime Story con Cuba Gooding Jr. nel ruolo di protagonista. Oltre a "The Murder of Nicole Brown Simpson", la tragica morte di Brown Simpson sarà raccontata anche nel crime-thriller Nicole & OJ con Charlotte Kirk protagonista e Boris Kodjoe nel ruolo del suo presunto assassino.

"The Murder of Nicole Brown Simpson" uscirà nei cinema americani il 10 gennaio 2020.

Fonte: E.T. Online