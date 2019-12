Qualcuno salvi il Natale 2: prima immagine ufficiale con Kurt Russell e Goldie Hawn

Di Pietro Ferraro sabato 7 dicembre 2019

Qualcuno salvi il Natale 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia natalizia di Chris Columbus con Kurt Russell e Goldie Hawn in uscita su Netflix.

Disponibile un primo sguardo ufficiale a Qualcuno salvi il Natale 2 aka The Christmas Chronicles 2 che vede Kurt Russell e Goldie Hawn nei panni di Mr. e Mrs. Claus. Netflix non si aspettava un successo tale (la prima puntata ha generato circa 20 milioni di telespettatori nella prima settimana) quando lo scorso anno ha reclutato Kurt Russell nei panni di Babbo Natale, e ora è pronta a bissare con un sequel diretto nientemeno che da Chris Columbus, regista dei primi due film della saga di Harry Potter e del classico natalizio Mamma ho perso l'aereo (e relativo sequel).

Goldie Hawn è stata brevemente mostrata in Qualcuno salvi il Natale e ora è pronta ad affiancare Kurt Russell in un ruolo più ampio per il sequel. Per quanto riguarda la trama vedremo Kate Pierce, ora un'adolescente cinica, inaspettatamente riunita a Babbo Natale quando un misterioso e magico piantagrane di nome Belsnickel minaccia di distruggere il Natale per sempre.

Goldie Hawn e Kurt Russell si sono incontrati per la prima volta nel 1966 e fanno coppia dal 1983. La coppia ha recitato insieme in Una coppia alla deriva (1987) e Due nel mirino (1990) e, come ricorda Columbus, la loro è una sintonia di lunga dtaa.

C'è un'enorme quantità di rispetto lì e un'enorme quantità di amore e fiducia, in parte perché sono insieme da così tanto tempo. Vanno semplicemente d'accordo.

Il figlio di Hawn di un altro matrimonio, Oliver Hudson, ha avuto un ruolo nel primo film come il padre dei due personaggi principali. Il cast di "Qualcuno salvi il Natale 2" vede il ritorno di Darby Camp nei panni di Kate, Kimberly Williams Paisley nei panni di Claire e Judah Lewis nei panni di Teddy. Le nuove aggiunte al cast includono Julian Dennison come Belsnickel e Jahzir Bruno come Jack. Chris Columbus è a bordo per la regia e la produzione, insieme a Mark Radcliffe e Michael Barnathan. Columbus ha anche scritto la storia con Matt Lieberman. Belsnickel è descritto come "una figura di dispensatore di regali di Natale irritabile e vestito di pelliccia".

Netflix non ha ancora fissato una data di uscita per "Qualcuno salvi il Natale 2" che arriverà presumibilmente a novembre 2020.