Stasera in tv: "Il Miracolo di Fatima" su Rete 4

Di Pietro Ferraro sabato 7 dicembre 2019

Rete 4 stasera propone Il Miracolo di Fatima (Jacinta), film biografico del 2017 diretto da Jorge Paixão da Costa e interpretato da Matilde Serrão, Paula Lobo Antunes, Pedro Lamares e Renata Belo.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Matilde Serrão: Jacinta Marto

Paula Lobo Antunes: Aurora

Pedro Lamares: Avelino Almeida

Renata Belo: Lúcia

Henrique Mello: Francisco Marto

Graciano Dias: Artur Santos

Filipe Vargas: Priore Manuel

Dalila Carmo: Olímpia Marto

António Pedro Cerdeira: Manuel Marto

Rita Salema: Maria Rosa

Almeno Gonçalves: António Santos

Alexandra Cardoso: Irmã Jacinta

Ana Pinto: Ilda

António M. Lopes: Pedro





La trama

Il mistero delle Apparizioni di Fatima visto in modo innovativo attraverso gli occhi di uno dei bambini, Giacinta, la più carismatica dei tre. Il fenomeno delle Apparizioni del 1917 non è narrato attraverso una visione teologica, né si riferisce al messaggio e alle profezie di Fatima, ma è evidenziato dall'impatto che lo stesso mistero ha avuto sui 3 pastorelli, e in particolare su Giacinta. Il film mostra il punto di vista umano di una bambina che afferma di essere aver toccato il lato più trascendente e di come la sua personalità è cambiata e ha influenzato coloro che erano intorno a lei.





Note e curiosità



Il film è una produzione portoghese scritta da Manuel Arouca & Raquel Palermo.



Il cast del film include Avelino Almeida (Anita Garibaldi, La vita invisibile (2013), e Filipe Vargas (Diamantino - Il calciatore più forte del mondo, Lo strano caso di Angelica).



Per quanto riguarda altri film che hanno raccontato il "Miracolo di Fatima" ne ricordiamo tre. 1) Nostra Signora di Fatima (The Miracle of Our Lady of Fatima) film americano del 1952 diretto da John Brahm e nominato ad un Oscar per la migliore colonna sonora di Max Steiner. 2) Apparitions at Fatima (Aparição) film franco-portoghese del 1991 diretto dal regista e documentarista francese Daniel Costelle. 3) The 13th Day, film britannico del 2009 diretto da Dominic Higgins & Ian Higgins.



Le musiche originali del film sono del compositore portoghese Pedro Janela (Al Berto).



I Segreti di Fátima sono tre messaggi rivelati dalla Madonna a tre pastorelli nel corso di alcune apparizioni a partire dal 13 maggio 1917 a Fátima in Portogallo. I pastorelli erano i bambini Lúcia dos Santos di 10 anni, Francesco Marto di 9 anni e Giacinta Marto di 7 anni. I tre segreti sarebbero in realtà un unico messaggio, diviso in tre parti.



Riguardo al primo segreto, suor Lucia scrive che la Madonna mostrò ai tre pastorelli una visione dell'inferno. Suor Lucia, scrive di "un grande mare di fuoco, con demoni e anime" citando le parole della Madonna. Suor Lucia identificò il secondo conflitto mondiale con quello annunciato nella visione: "Una guerra atea, contro la fede, contro Dio, contro il popolo di Dio".



Il terzo segreto, rivelato solo nel 2000, secondo l'allora Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede Joseph Ratzinger, si riferirebbe alla Penitenza e al sacrificio dei martiri della Chiesa. Il terzo segreto venne scritto separatamente da suor Lucia, nella lettera consegnata nel 1944 al vescovo di Leiria.