Stasera in tv: "The Nice Guys" su Rete 4

Di Pietro Ferraro domenica 8 dicembre 2019

Rete 4 stasera propone "The Nice Guys", commedia d'azione del 2016 diretta da Shane Black e interpretata da Ryan Gosling, Russell Crowe, Angourie Rice, Matt Bomer e Kim Basinger.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Russell Crowe: Jackson Healy

Ryan Gosling: Holland March

Angourie Rice: Holly March

Matt Bomer: John Boy

Margaret Qualley: Amelia Kutner

Kim Basinger: Judith Kutner

Beau Knapp: Blue Face

Yaya DaCosta: Tally

Murielle Telio: Misty Mountains

Keith David: "Vecchio" (Older Guy)

Ty Simpkins: Bobby

Jack Kilmer: Chet

Hannibal Buress: Il bombo

Milo Wesley: Pornocchio

Yvonne Zima: Pornoattrice

Gil Gerard: Bergen Paulsen

Lois Smith: sig.ra Glenn

Doppiatori italiani

Luca Ward: Jackson Healy

Edoardo Stoppacciaro: Holland March

Sara Labidi: Holly March

Marco Vivio: John Boy

Elena Perino: Amelia Kutner

Roberta Pellini: Judith Kutner

Saverio Indrio: Vecchio

Andrea Mete: Blue Face

Mirko Cannella: Chet

Micaela Esdra: Judith Kutner

Tatiana Dessi: Tally

Simone Mori: Il bombo

Marco Mete: Pornocchio

Roberta De Roberto: Pornoattrice

Rita Savagnone: sig.ra Glenn





Trama e recensione

Nella Los Angeles degli anni ‘70, libertina, stravagante e decisamente trendy, un investigatore privato, Holland March (Ryan Gosling) e un tipaccio specializzato in recupero crediti, Jackson Healy (Russell Crowe), si alleano per risolvere il caso di una ragazza scomparsa e la morte di una porno star che apparentemente non sembrerebbero correlate: scopriranno che quello che appare come un semplice omicidio nasconde il caso del secolo!





Curiosità



Il progetto è stato inizialmente proposto come una serie tv, ma è stato rielaborato come un film dopo che la trama sembrava non andare da nessuna parte.



Uno dei richiami del film alla serie tv Agenzia Rockford (1974) è la pubblicità sulle pagine gialle dell'agenzia investigativa di Holland March. È quasi una copia completa dell'annuncio utilizzato per Jim Rockford. Come Jim Rockford, anche March tiene la sua pistola in un barattolo di biscotti.



Durante il monologo di apertura di March sulla crisi della società, il cinema porno sullo sfondo sta proiettando "Bang Bang Kiss Kiss", un cenno al precedente film del regista Shane Black, Kiss Kiss Bang Bang (2005).



La pornostar Misty Mountains prende il nome da una delle società di produzione del film.



Analogamente alla campagna di marketing dello studio per Vizio di forma (2014), Warner Bros. ha pubblicato un trailer in stile anni '70, completo di video in stile Betamax, audio della colonna sonora gracchiante e un credito "introducing" per Kim Basinger.



Il film si apre con il logo Warner Brothers della metà degli anni '70.



Sia Russell Crowe che Ryan Gosling hanno recitato per diverso tempo in ruoli secondari, abbandonarono il liceo per proseguire le loro carriere e non hanno mai studiato formalmente recitazione.



La segnaletica presso la stazione di rifornimento che mostra "EVEN" fa riferimento al razionamento del carburante del 1979 ai veicoli con un sistema di rifornimento a targhe alterne.



All'inizio del film Jackson Healy sta imparando una nuova parola (equanimità) mentre nutre il suo pesce e la recita a se stesso per memorizzarla, questa scena è esattamente come una scena del film asiatico-americano Better Luck Tomorrow (2002); anche la parola è la stessa.



Il dialogo tra il barista e i detective ("Smetti di farlo", "Fare cosa?") è lo stesso dialogo di Iron Man 3 quando Rhodey e Tony interrogano Mandarino. Entrambi i film sono diretti e co-sceneggiati da Shane Black.



Russell Crowe ha assunto peso in più per il ruolo di Jackson Healy, ritenendo che il personaggio, un criminale che riscuote crediti, dovrebbe essere un "tipo da rissa".



Nella scena dell'ascensore, la musica che viene riprodotta in sottofondo è la stessa che si ascolta in sottofondo nella scena dell'ascensore in The Blues Brothers (1980). La canzone è "The Girl From Ipanema".



La scena della festa a casa di Sid Shattuck è stata girata nella casa di Atlanta del produttore hip hop Dallas Austin.



Jack Kilmer è il figlio di Val Kilmer. Shane Black ha diretto Val Kilmer in Kiss Kiss Bang Bang.



Il nome del personaggio John Boy è ispirato al suo omonimo nella serie tv Una famiglia americana (1971).



La città di Atlanta è stato utilizzata come location per rappresentare la Los Angeles degli anni '70. Alle auto di scena è stata data la targa della California e un'auto è stata dipinta per somigliare ad un taxi dell'epoca ("Hollywood Taxi Co.").



Quando Healey sta combattendo "Vecchio" alla festa di Sid, Healey utilizza la stessa identica combinazione di pugni che Massimo usa contro Commodo ne Il gladiatore. Sia Healey che Massimo sono interpretati da Russell Crowe.



Robert Downey Jr. appare in un cameo non accreditato, l'attore "interpreta" il corpo di Sid Shattuck (con la barba finta). Downey Jr. è apparso anche in Iron Man 3 e Kiss Kiss Bang Bang, entrambi film diretti da Shane Black.



La sceneggiatura si basa vagamente su un romanzo pulp del 1973, "Blue Murder", della serie di Michael Shayne del prolifico scrittore Robert Terrall, che per quesi libri ha usato lo pseudonimo Brett Halliday.



Russell Crowe ha affermato che The Nice Guys era di uno dei due film di cui desiderava ci fosse un sequel, L'altro film era L.A. Confidential.



L'auto di Jackson Healy è una Oldsmobile Toronado del 1968.



Quando Holland March insegue le sirene nell'acquario. La stessa scena può essere vista anche In uomini veri (1983) con Deke Slayton nell'acquario che fa lo stesso, osservato da Gus Grissom e Gordon Cooper.



Il film si svolge nel 1977.



Il film costato 50 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 62.



[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di David Buckley (From Paris with Love) e John Ottman (X-Men: Apocalisse). Ottman a collaborare con il regista Shane Black dopo aver musicato Kiss Kiss Bang Bang.

La colonna sonora include anche una corposa serie di hit degli anni '70, l'epoca in cui è ambientato il film, con brani di Earth Wind & Fire, The Temptations, Kool & The Gang, Bee Gees e KISS.



1. Theme From "The Nice Guys"

2. Kids Today

3. Disco Party Fight

4. To the Car Show / Amelia?

5. Pornocchio

6. A Little Favor

7. Equanimity

8. Chet in the Dumps

9. You Got Her / Easy 20

10. Helping Blue Face / Car Crash

11. Meeting John Boy

12. It's Not a Flight

13. Cars That Drive Themselves

14. Yoohoo Delivery / Breaking In

15. Car Show Shoot Out

16. Follow the Yellow Dick Road

17. P.I. Life

18. Flight of the Bumble Bee / The Right Thing to Do (Bonus Track)

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Le canzoni del film:

1. Papa Was a Rollin’ Stone - The Temptations

2. Get Down On It - Kool & The Gang

3. Boogie Oogie Oogie - A Taste of Honey

4. September - Earth, Wind & Fire

5. Couldn't Get It Right - Climax Blues Band

6. Love and Happiness - Al Green

7. Dazz - Brick

8. Boogie Wonderland - Earth, Wind & Fire

9. Jive Talkin’ - Bee Gees

10. Rock and Roll All Nite - KISS

11. Ain’t Got No Home - The Band

12. Escape (The Piña Colada Song) - Rupert Holmes

13. Lonely Boy - Andrew Gold

14. A Horse with No Name - America

15. Green Peppers - Herb Alpert & The Tijuana Brass

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]