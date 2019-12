Cena con Delitto - Knives Out: la colonna sonora del film di Rian Johnson

Blogo vi propone la colonna sonora del giallo "Cena con Delitto - Knives Out" di Rian Johnson nei cinema italiani dal 5 dicembre.

Cena con Delitto - Knives Out è arrivato nei cinema italiani e oggi andiamo a proporvi la colonna sonora ufficiale del film di Rian Johnson che rivisita il classico giallo umoristico, con un grande cast, ma in sintonia con i nostri tumultuosi tempi.

I conflitti familiari esplodono la sera dell’85esimo compleanno del famoso scrittore di noir Harlan Thrombey (Christopher Plummer). La mattina dopo viene trovato morto. Con una ferita sul collo e un coltello in mano, all’apparenza sembra un semplice caso di suicidio. Ma il detective Benoit Blanc (Daniel Craig), anche detto “l’ultimo degli investigatori gentiluomini” intuisce che si tratta di un omicidio. Non appena lui e la polizia locale iniziano ad interrogare la famiglia e lo staff, è evidente fin da subito che nessuno dei sospettati ha una storia credibile che provi la propria innocenza. Quando i rancori raggiungono il loro culmine iniziano a litigare e ad imbrogliare, fino alla scioccante rivelazione finale, quando tutto quello che hanno detto su di sé e l’uno nei confronti dell’altro, verrà smascherato.

Le musiche originali di "Cena con Delitto - Knives Out" sono state affidate a Nathan Johnson, cugino del regista Rian Johnson. Nathan e Rian hanno condiviso l'esordio sul grande schermo con il noir Brick - Dose Mortale, diretto da Rian e musicato da Nathan. La collaborazione tra i due proseguirà con i film The Brothers Bloom e Looper. Altri crediti di Nathan includono musiche per Don Jon, esordio alla regia di Joseph Gordon-Levitt, l'action fantascientifico Young Ones, il thriller biografico La regola del gioco e il videogioco Infamous Second Son per PlayStation 4. Oltre a comporre musiche per film, Nathan Johnson ha diretto anche numerosi video musicali.

Oltre alle musiche originali di Johnson, la colonna sonora include anche il brano "Sweet Virginia" dei Rolling Stones.

TRACK LISTINGS:

1. Knives Out! (String Quartet in G Minor)

2. The Thrombey Estate

3. Like Father, Like Son

4. The Thrombey Family Theme (Solo Piano)

5. Double-Dipping

6. Snooping

7. On the Eve of Harlan's Demise

8. Harlan's Plan

9. The Wake

10. The Attic Room

11. The Game's Afoot

12. The Broken Trellis

13. Knives Out!, Pt. II (The Will)

14. Foul Play

15. The Dumbest Car Chase of All Time

16. Blackmail

17. No More Surprises

18. Blanc's Tale, Pt. I

19. Blanc's Tale, Pt. II

20. The Thrombey Family Theme

