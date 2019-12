European Film Awards 2019, i vincitori: trionfa La Favorita

Di Federico Boni domenica 8 dicembre 2019

Trionfo assoluto di Yorgos Lanthimos agli EFA 2019.

European Film Awards 2019, le nomination: 4 candidature per Il Traditore di Bellocchio Tra i doc nomination anche per Selfie di Agostino Ferrente e La Scomparsa di mia Madre di Beniamino Barrese. Italia a bocca asciutta, purtroppo, agli European Film Awards 2019 che sono stati assegnati a Berlino sabato sera. In trionfo La Favorita di Yorgos Lanthimos, con otto riconoscimenti portati a casa tra i quali migliore film, miglior commedia, regia e miglior protagonista, Olivia Colman. Candidato a 4 EFA, è uscito a mani vuote Il traditore di Marco Bellocchio, con Pierfrancesco Favino nuovamente battuto da Antonio Banderas tra gli attori, come avvenuto all'ultimo Festival di Cannes. Anche Selfie di Agostino Ferrente e La scomparsa di mia madre di Beniamino Barrese, in corsa tra i doc, hanno dovuto assistere alla vittoria di For Sama, di Waad al-Kateab e Edward Watts.

Il Fipresci è andato alla Francia con Les Miserables di Ladj Ly, mentre lo spagnolo Buñuel in the Labyrinth of the Turtles è stato eletto lungometraggio animato dell'anno. Ritratto di una donna in fiamme (Portrait of a Lady on Fire) ha vinto il premio per la sceneggiatura, firmata Céline Sciamma, con Cold War di Paweł Pawlikowski celebrato dal People's Choice Awards 2019.

La Favorita ha vinto anche gli EFA per il montaggio, costumi, trucco e parrucco e la fotografia. Dolor y Gloria di Almodovar, invece, ha vinto anche l'EFA per la scenografia.

European Film Awards 2019 i vincitori

LA FAVORITA

THE FAVOURITE

Regno Unito, Irlanda

DIRETTODA Yorgos Lanthimos

SCRITTO DA Deborah Davis e Tony McNamara

PRODOTTO DA Ceci Dempsey, Ed Guiney, Lee Magiday e Yorgos Lanthimos

COMMEDIA EUROPEA 2019

LA FAVORITA

THE FAVOURITE

Regno Unito, Irlanda

DIRETTO DA Yorgos Lanthimos

SCRITTO DA Deborah Davis & Tony McNamara

PRODOTTO DA Ed Guiney, Ceci Dempsey, Lee Magiday & Yorgos Lanthimos

EUROPEAN DISCOVERY 2019 – Prix FIPRESCI

LES MISÉRABLES

Francia

DIRETTO DA Ladj Ly

SCRITTO DA Ladj Ly, Giordano Gederlini & Alexis Manenti

PRODOTTO DA Christophe Barral & Toufik Ayadi



DOCUMENTARIO EUROPEO 2019

FOR SAMA

Regno Unito, USA

DIRETTODA Waad al-Kateab e Edward Watts

PRODOTTO DA Waad al-Kateab



ANIMAZIONE EUROPEA 2019

BUÑUEL IN THE LABYRINTH OF THE TURTLES

Spagna, Paesi Bassi

DIRETTO DA Salvador Simó

SCRITTO DA Eligio Montero & Salvador Simó

PRODOTTO DA Manuel Cristobal, José Fernández de Vega & Bruno Felix

ANIMAZIONE Manolo Galiana

CORTO EUROPEO 2019

THE CHRISTMAS GIFT

Romania, Spagna, fiction, 23 min

SCRITTO E DIRETTO DA Bogdan Mureşanu

PRODOTTO DA Bogdan Mureşanu, Vistor Dumitrovici & Eduardo M Escribano Solera

REGISTA EUROPEO 2019

Yorgos Lanthimos per LA FAVORITA

ATTRICE EUROPEA 2019

Olivia Colman in LA FAVORITA

ATTORE EUROPEO 2019

Antonio Banderas in DOLORE E GLORIA

SCENEGGIATORE EUROPEO 2019

Céline Sciamma per PORTRAIT OF A LADY ON FIRE

DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA 2019

Robbie Ryan per LA FAVORITA

MONTATORE EUROPEO 2019

Yorgos Mavropsaridis per LA FAVORITA

SCENOGRAFO EUROPEO 2019

Antxon Gómez per DOLORE E GLORIA

COSTUMISTA EUROPEO 2019

Sandy Powell per LA FAVOURITA

ACCONCIATORE E TRUCCATORE EUROPEO 2019

Nadia Stacey for THE FAVOURITE

COMPOSITORE EUROPEO 2019

John Gürtler for SYSTEM CRASHER



SOUND DESIGNER EUROPEO 2019

Eduardo Esquide, Nacho Royo-Villanova & Laurent Chassaigne per UNA NOTTE DI 12 ANNI



VISUAL EFFECTS SUPERVISOR EUROPEO 2019

Martin Ziebell, Sebastian Kaltmeyer, Néha Hirve, Jesper Brodersen & Torgeir Busch per ABOUT ENDLESSNESS

EUROPEAN FILM ACADEMY PREMIO ALLA CARRIERA

Werner Herzog

CONTRIBUTO EUROPEO AL CINEMA MONDIALE

Juliette Binoche



PREMIO SERIE FICTION EUROPEA 2019

Achim von Borries, Henk Handloegten e Tom Tykwer per BABYLON BERLIN



PREMIO EURIMAGE CO-PRODUZIONE 2019

Ankica Jurić Tilić



PEOPLE’S CHOICE AWARD 2019 PER IL MIGLIOR FILM EUROPEO

COLD WAR

Polonia, Regno Unito, Francia

DIRETTO DA Paweł Pawlikowski