Los Angeles Film Critics 2019, trionfa Parasite - i vincitori

Di Federico_40 lunedì 9 dicembre 2019

E' il cinema straniero, ancora una volta, ad aver ammaliato la stampa hollywoodiana.

New York Film Critics Circle 2019, i vincitori - trionfa The Irishman I critici cinematografici di Los Angeles hanno incoronato Parasite di Bong Joon Ho, già Palma d'Oro al Festival di Cannes, miglior film del 2019. La pellicola ha vinto anche i riconoscimenti per la regia e l'attore non protagonista, Song Kang Ho. L'amore per i film 'stranieri' dei critici losangelini non deve affatto stupire, visti i riconoscimenti passati assegnati a titoli come Roma, Amour, La Tigre e il Dragone, poi tutti volati agli Oscar.

Parasite ha così sconfitto The Irishman, che aveva trionfato tra i critici di New York, mentre Dolor y Gloria di Pedro Almodovar ha vinto tra i film stranieri e Antonio Banderas tra gli attori protagonisti. A sorpresa, tra le attrici ha trionfato Mary Kay Place di Diane, davanti a Lupita Nyong’o, mentre Jennifer Lopez si è fatta strata tra le attrici non protagoniste. Miglior doc dell'anno (e miglior montaggio) American Factory, davanti ad Apollo 11, con Marriage Story di Noah Baumbach miglior script e I Lost My Body, titolo Netflix, miglior lungometraggio animato e miglior colonna sonora. Claire Mathon, inaspettatamente, ha battuto Roger Deakins con la fotografia di Ritratto di una donna in fiamme.

Los Angeles Film Critics 2019 vincitori

Best Picture: “Parasite” (Runner-up: “The Irishman”)

Best Director: Bong Joon Ho, “Parasite” (Runner-up: Martin Scorsese, “The Irishman”)

Best Actress: Mary Kay Place, “Diane” (Runner-up: Lupita Nyong’o, “Us”)

Best Supporting Actress: Jennifer Lopez, “Hustlers” (Runner-up: Zhao Shuzhen, “The Farewell”)

Best Actor: Antonio Banderas, “Pain & Glory” (Runner-up: Adam Driver, “Marriage Story”)

Best Supporting Actor: Song Kang Ho, “Parasite” (Runner-up: Joe Pesci, “The Irishman”)

Best Documentary: “American Factory” (Runner-up: “Apollo 11”)

Best Screenplay: Noah Baumbach, “Marriage Story” (Runner-up: Bong Joon Ho and Han Jin Won, “Parasite”)

Douglas Edwards Experimental Film Award: “The Giverny Document,” Ja’Tovia Gary

Best Editing: Todd Douglas Miller, “Apollo 11” (Runner-up: Ronald Bronstein & Benny Safdie, “Uncut Gems”)

Best Production Design: Barbara Ling, “Once Upon a Time in Hollywood” (Runner-up: Ha Jun Lee, “Parasite”)

Best Animated Film: “I Lost My Body” (Runner-up: “Toy Story 4”)

Best Music/Score: Dan Levy, “I Lost My Body” (Runner-up: Thomas Newman, “1917”)

Best Cinematography: Claire Mathon, “Portrait of a Lady on Fire,” “Atlantics” (Runner-up: Roger Deakins, “1917”)

Best Foreign Language Film: “Pain & Glory” (Runner-up: “Portrait of a Lady on Fire”)

