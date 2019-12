After She Wakes: trailer dell'horror psicologico di David A. Clark

Di Pietro Ferraro lunedì 9 dicembre 2019

After She Wakes: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di David A. Clark nei cinema americani dal 13 dicembre 2019.

Disponibili trailer e poster di After She Wakes, un nuovo horror psicologico con protagonista Hannah Ward e diretto dall'esordiente David Arthur Clark. I crediti di Ward oltre a diversi cortometraggi includono ruoli nel dramma Sunny in the Dark (2015) e nel thriller-horror The Assent (2019). Clark invece prima di debuttare nel suo primo lungomtraggio ha diretto i corti horror Wake sempre incentrato sulla paralisi del sonno ed entità sinistre e #YoureDead che segue una donna presa di mira da un'entità sconosciuta dopo aver assistito a raccapriccianti atti di violenza sui social media.

"After She Wakes" è interpretato da Ward nei panni di una madre narcolettica che soffre di terrificanti interruzioni del sonno mentre cerca di affrontare ed elaborare il dolore a seguito della tragica morte del figlio.

“La sua famiglia inizia a sperimentare diversi episodi di parassonia tra cui terrori notturni e paralisi del sonno, che la lasciano incapace di muoversi e di reagire a visioni orribili. Questi incubi diventano troppo inquietanti quando creano una spaccatura nella realtà che induce la madre a credere che qualcuno o qualcosa la guardi dormire ogni notte.

Il cast è completato da Conrad Goode (Con Air, L'altra sporca ultima meta), Nicola Lambo (American Crime Story, Appuntamento con la morte), Micah Parker (Road to the Well, Vampire Diaries), Andrea Pazmino (Foster Boy) e Stella Carlish (Wake). I produttori esecutivi del film sono Jason Zada, regista di Jukai - La foresta dei suicidi e David Arthur Clark.

"Questo film esplora il dolore e il terrore che derivano dalla tragica perdita dei propri cari e come può capovolgere il tuo mondo, come un incubo vivente", afferma Clark, che ha scritto il film dopo aver sofferto di paralisi del sonno e di aver temuto all'idea di essere indifeso ed incapace di proteggere i propri figli.

"Dave è uno dei registi emergenti più talentuosi che lavorano nel genere e la sua visione per questo progetto è stata emotiva e spaventosa", aggiunge Zada, che è produttore esecutivo e collaboratore frequente di Clark. "Sono sempre entusiasta di lavorare con sceneggiatori / registi straordinari che hanno voci uniche e non vedo l'ora che il mondo horror veda cos'altro Dave ha nella manica."

After She Wakes debutta nei cinema americani il 13 dicembre.

Fonte: Bloody Disgusting