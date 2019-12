Dark Resurrection 3: il corto "I Custodi della Forza" di Angelo Licata ispirato a Star Wars

Di Pietro Ferraro lunedì 9 dicembre 2019

Dark Resurrection - I Custodi della Forza: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul corto di Star Wars diretto da Angelo Licata.

La trilogia italiana di Angelo Licata liberamente ispirata a Star Wars giunge alla sua conclusione con Dark Resurrection - I Custodi della Forza, un'opera crossmediale, un corto ad alto impatto spettacolare e un romanzo, entrambi gratuiti.

Il primo film, uscito nel 2007, aveva lasciato a bocca aperta tutto il mondo e si era persino meritato il plauso della Lucasfilm che aveva autorizzato la proiezione no-profit descrivendo il film come “Truly amazing”. Forti del successo del prequel Dark Resurrection Vol.0 che ha realizzato milioni di visualizzazioni su YouTube e grazie alle donazioni dei fan da tutto il mondo, è stato possibile realizzare un capitolo conclusivo che, dato l’ambizioso arco narrativo, è stato declinato in parte in un romanzo illustrato e in parte in un prodotto video a metà strada fra il cortometraggio e il trailer.

La trama ufficiale:





Sono trascorsi dieci anni dalla vittoria dell'Impero. Gli ultimi Guardiani della Forza sopravvissuti, Zui Mar, Dan Lee, Nemer e la veggente Organa, sono braccati dall'esercito imperiale e dall’allievo di Sorran, il terrificante Lord Drown. Durante una rocambolesca fuga dal pianeta minerario in cui i fuggiaschi sono rifugiati, un’eco nella Forza riporta la speranza nei loro cuori: forse Hope, l'unica in grado di sconfiggere Sorran e il suo apprendista, è ancora viva. Forti di questa convinzione, e affiancati da una nuova alleata, gli esuli iniziano un pericoloso viaggio alla ricerca della ragazza nelle cui mani è riposto il destino dell’intera galassia.

Il cast di "Dark Resurrection - I Custodi della Forza" include Lorenza Bianca Testa, Olga Shapoval, Michael Segal, Maurizio Zuppa, Daniele Balconi, Grazia Ogulin, Carmen Caci, Giuseppe Licata e Marcella Braga.

La volontà di produrre questo piccolo film nasce dal desiderio di portare a termine la trilogia di Dark Resurrection. Aspiravamo a creare un film intero, ma non era possibile con i fondi ricevuti, circa 27.000 euro. Angelo Licata è anche uno scrittore affermato, dopo aver letto il suo romanzo Engel edito da Mondadori nel 2016 gli ho suggerito che quella letteraria poteva essere una strada nobile per raccontare l’ultimo capitolo, forse persino più elevata artisticamente. Angelo ha scritto il romanzo in circa un anno. Il budget raccolto è stato usato interamente per realizzare un film di 7 minuti (oltre 10 con i titoli di coda), un’opera a metà strada fra il cortometraggio e il trailer, che ha richiesto una mole di lavoro spaventosa per via della quantità e della qualità degli effetti visivi. Riviera Film, che detiene i diritti del libro, si impegna a mantenere lo spirito no-profit di Dark Resurrection distribuendolo gratuitamente e, laddove non possibile perchè imposto dalle piattaforme, devolvendo tutti gli eventuali ricavi in beneficenza. Angelo Giampietro - Produttore Riviera Film

NOTE DI REGIA

Con la realizzazione di questo progetto mi sono trovato davanti a una nuova sfida: raccontare il finale della storia che ho iniziato nel 2007 con un linguaggio nuovo che andasse oltre a quello del semplice film. La scrittura è una mia passione da sempre, quindi quando mi hanno suggerito di terminare la storia scrivendo un romanzo mi è sembrata una scelta naturale, ma non mi bastava. Dopotutto, Dark Resurrection nasce come trilogia cinematografica e concludere questa avventura esulando dalla narrazione filmica mi sembrava un tradimento dello spirito originale. Ma forse una cosa poteva non escludere l'altra. Ho pensato all'esperienza del mio precedente libro Engel: quando ho girato il booktrailer è stato come se avessi offerto un assaggio di cosa sarebbe potuta essere quella storia se fosse diventata un film. Per Dark Resurrection ho voluto spingermi oltre, creando qualcosa che non è semplicemente un trailer, ma un vero e proprio supporto visivo al romanzo. Libro e film sono un'unica entità crossmediale, uno sostiene l'altro e viceversa. Quest’opera ha il compito di presentare il mondo che avevo immaginato, i suoi personaggi, le atmosfere e le emozioni che si respirano nella storia conclusiva. Ho realizzato personalmente tutti gli effetti visivi, e ammetto che è stata davvero dura, ma finalmente, citando l’essere più saggio della galassia, posso dire di aver finito ciò che ho iniziato tanto tempo fa. Mi rimangono un filo di malinconia e un’immensa gratitudine verso tutti coloro che mi hanno sostenuto in questa follia. [Angelo Licata - Creatore di Dark Resurrection]