Star Wars 9: Richard E. Grant parla di un grande colpo di scena in "L'ascesa di Skywalker"

Di Pietro Ferraro martedì 10 dicembre 2019

L'attore Richard E. Grant accenna ad un sorprendente colpo di scena in "Stars Wars: L'ascesa di Skywalker".

Richard E. Grant, nel cast di Star Wars: The Rise of Skywalker, durante una recente intervista ha fatto cenno ad un importante colpo di scena nel film. Nonostante il recente rilascio di numerosi spot televisivi, alcune featurette e diversi trailer internazionali, Disney e Lucasfilm sono comunque riusciti a mantenere il mistero su gran parte di ciò che vedremo in Star Wars 9.

Il regista J.J. Abrams è diventato famigerato per il suo approccio anti-spoiler alla narrazione, ma in una recente intervista il regista ha detto di aver voluto avere un approccio meno severo rispetto al passato poiché stiamo parlando dell'epilogo di un saga che attraversa oltre 40 anni.

In un'intervista con Yahoo, a Richard E. Grant è stato chiesto cosa pensava avrebbe sorpreso di più gli spettatori, e ha parlato in termini vaghi di una svolta della trama che lo completamente spiazzato:

Il grande colpo di scena di un personaggio che non avevo idea sarebbe arrivato. Aveva un senso emotivo totale e un senso della storia e pensavo che fosse davvero intelligente. E penso che sia una cosa incredibile prendere qualcosa che è iniziato con il primo film nel 1977 e nove film più tardi raggiungere una conclusione / risoluzione.

Naturalmente Grant non è sceso nei dettagli, ma queste poche parole alimenteranno teorie e aumenteranno sensibilmente l'hype per "L'ascesa di Skywalker". A chi si riferisce Grant? Considerando che Leia e Luke sono passati a miglior vita è chiaro che il colpo di scena dovrebbe coinvolgere uno dei personaggi principali della trilogia sequel come Rey o Kylo Ren rispetto alle loro connessioni con la trilogia originale. Abrams ha già detto che c'è altro da sapere riguardo ai genitori di Rey, quindi sarà interessante vedere cosa verrà svelato. La svolta non dovrebbe riguardare Finn, anche se è stato confermato che "L'ascesa di Skywalker" esplorerà le origini dell'ex stormtrooper. C'è inoltre la possibilità non remota che il riferimento riguardi Palpatine, il cui ruolo è stato tenuto segreto fino al rilascio del primo teaser trailer.

Grant ha rilasciato questa dichiarazione dopo una proiezione del film per il cast, con l'attore che si è detto entusiasta dopo aver visto il film completato, come ha raccontato ai fan con una reazione condivisa su Twitter che potete leggere a seguire.

Ho appena visto Star Wars: L'ascesa di Skywalker e niente ti potrebbe preparare per questo. Ho fatto il tifo, ho gridato, mi sono gasato, ho pianto, mi sono alzato e ho esultato. Sono così orgoglioso di essere nel film e non vedo l'ora che lo vediate. Ci sono persone a cui non piacerà e non c'è modo per evitarlo. Ma penso che la gente sentirà che questo è stato fatto con tanto amore e JJ ha lavorato duramente per legare nove film. È impossibile rendere tutti felici.

Il fatto che "L'ascesa di Skywalker" sarà l'epilogo di una saga leggendaria renderà il film ricco di colpi di scena e svolte narrative impreviste create ad hoc per entusiasmare i fan, fatto sta che nonostante le critiche a "Gli Ultimi Jedi" e l'ingiusto flop di "Solo", i fan non si lasceranno sfuggire l'occasione di tributare in massa un ultimo saluto agli ormai leggendari personaggi della trilogia originale. L'appuntamento nei cinema italiani è fissato al prossimo 18 dicembre.

Fonte: Yahoo