Oscar 2020, pronostici in attesa delle nomination

A poco meno di un mese dall'annuncio delle nomination agli Oscar, facciamo un po' il punto della situazione rispetto ai titoli favoriti

Con le prime shortlist che man mano prendono corpo, ed in attesa della definitiva composizione delle nomination, che verranno ufficializzate lunedì 13 gennaio 2020, vale la pena fare un po' il punto della situazione in base agli input raccolti finora. La cavalcata agli Oscar vede infatti in gioco da sempre un insieme di variabili che, se da un lato agevolano nel comprendere anzitempo quali potrebbero senz'altro essere i protagonisti la sera della premiazione (che nel caso specifico si terrà il 9 febbraio), dall'altro rendono piuttosto complesso individuare specificatamente a chi andrà cosa. Fa parte dello spettacolo.

Dopo aver proprio in queste ore registrato l'esclusione de Il traditore dai possibili vincitori per il Miglior Film Internazionale (ex-Miglior Film Straniero), categoria che dovrebbe essere dominata da un film ed uno soltanto, ossia Parasite, non resta altro che tentare d'ipotizzare quantomeno quali sembrano ad oggi essere i papabili per ciascuna categoria. Più che preferenze, dunque, un punto della situazione rispetto a voci e indicazioni che ci giungono dall'altra parte dell'oceano, pronte a subire dei seppur minini cambiamenti, magari pure più volte, prima del 13 gennaio. Di seguito la lista, alla quale mancano tre categorie, ossia quelle relative ai cortometraggi.

MIGLIOR FILM

The Irishman

Once Upon A Time In Hollywood

Parasite

1917

Marriage Story

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Ford v Ferrari

Bombshell

MIGLIOR REGISTA

Martin Scorsese - The Irishman

Bong Joon Ho - Parasite

Sam Mendes - 1917

Quentin Tarantino - Once Upon A Time In Hollywood

James Mangold - Ford v Ferrari

MIGLIOR ATTORE

Joaquin Phoenix - Joker

Adam Driver - Marriage Story

Antonio Banderas - Pain and Glory

Taron Egerton - Rocketman

Robert De Niro - The Irishman

MIGLIOR ATTRICE

Scarlett Johansson - Marriage Story

Renée Zellweger - Judy

Charlize Theron - Bombshell

​Lupita Nyong'o - Us

Saoirse Ronan - Little Women

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Brad Pitt - Once Upon A Time In Hollywood

Al Pacino - The Irishman

Joe Pesci - The Irishman

Jamie Foxx - Just Mercy

Song Kang-ho - Parasite

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Laura Dern - Marriage Story

Scarlett Johansson - Jojo Rabbit

Jennifer Lopez - Hustlers

Florence Pugh - Little Women

Margot Robbie - Bombshell

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE

Marriage Story

Parasite

Once Upon A Time In Hollywood

​Knives Out

The Farewell

MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

The Irishman

Little Women

The Two Popes

Joker

Jojo Rabbit

MIGLIOR MONTAGGIO

The Irishman

Parasite

Ford v. Ferrari

Jojo Rabbit

Knives Out

MIGLIOR FOTOGRAFIA

1917

Once Upon A Time In Hollywood

​Joker

The Lighthouse

​Portrait Of A Lady On Fire

MIGLIOR COLONNA SONORA

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

Little Women

Joker

Marriage Story

MIGLIOR BRANO

Harriet - "Stand Up"

Frozen 2 - "Into The Unknown"

Rocketman - "I'm Gonna Love Me Again"

Breakthrough - "I'm Standing With You"

Glasgow - "Wild Rose"

MIGLIOR MONTAGGIO SONORO

1917

Ford v Ferrari

Star Wars: The Rise of Skywalker

​Once Upon A Time In Hollywood

Avengers: Endgame

MIGLIOR SONORO

1917

Ford v Ferrari

Star Wars: The Rise of Skywalker

Joker

Rocketman

MIGLIORI EFFETTI SPECIALI

The Irishman

Star Wars: The Rise of Skywalker

The Lion King

Avengers: Endgame

​Alita: Battle Angel

MIGLIORE SCENOGRAFIA

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

1917

Little Women

The Irishman

MIGLIORI COSTUMI

Once Upon A Time In Hollywood

Dolemite Is My Name

Little Women

Jojo Rabbit

​Rocketman

MIGLIOR TRUCCO

Bombshell

Joker

Dolemite Is My Name

Rocketman

Judy

MIGLIOR FILM D'ANIMAZIONE

How To Train Your Dragon: The Hidden World

Toy Story 4

Frozen 2

I Lost My Body

Missing Link

MIGLIOR DOCUMENTARIO

American Factory

For Sama

Maiden

Honeyland

Apollo 11

MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE

Parasite (Corea del Sud)

Pain & Glory (Spagna)

Les Misérables (Francia)

Those Who Remained (Ungheria)

Atlantics (Senegal)