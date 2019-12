Jurassic World 3: svelato il titolo di lavorazione

Di Pietro Ferraro martedì 10 dicembre 2019

Rivelato il titolo di lavorazione di "Jurassic World 3" che si prepara per le riprese previste nel 2020.

Disponibili nuovi dettagli su Jurassic World 3 che si prepara per le riprese che prenderanno il via nel 2020. In primis è stato svelato il titolo provvisorio del film che sarà "Arcadia" e in seconda battuta è stato confermato che la produzione si terrà a Vancouver in Canada.

"Arcadia" è un titolo provvisorio che verrà utilizzato durante le riprese e a volte alcuni di questi titoli hanno fornito indizi su ciò che vedremo sul grande schermo, ma più spesso si tratta solo di un escamotage per nascondere il vero titolo nel corso delle riprese. L'originale Jurassic World ha avuto come titolo provvisorio "Ebb Tide" mentre Jurassic World: Il regno distrutto è stato girato come "Ancient Futures". Per quanto riguarda "Arcadia" si riferisce ad "una regione storica dell'antica Grecia, corrispondente al Peloponneso centrale" che "prende il nome da Arcade, personaggio mitologico". Nella letteratura "l'Arcadia ha sempre rappresentato una terra idealizzata, dove uomini e natura vivono in perfetta armonia" e questa ultima definizione ha sicuramente a che vedere con la trama di "Jurassic World 3" che racconterà la coesistenza tra uomini e dinosauri dopo la fuga di quest'ultimi sul territorio americano nel finale de "Il regno distrutto".

Passando alle location delle riprese di "Jurassic World 3", la produzione prenderà il via a Vancouver, location molto popolare per le riprese negli ultimi anni, quindi è una scelta che non sorprende. In precedenza è stato anche confermato che il film sarà in parte girato ai Pinewood Studios di Londra. Inoltre sono state annunciate anche alcune scene alle Hawaii che in passato hanno rappresentato Cloud Island, l'isola immaginaria che ospitava il parco a tema con dinosauri di John Hammond. Nel frattempo Isla Nublar è stata distrutta da una massiccia eruzione vulcanica nell'incipit de "Il regno distrutto". Inoltre in un recente prequel a fumetti di "Jurassic World 3" le Hawaii sono la location dell'attacco di un Mosasauro ai danni di un surfista.

La trama di "Jurassic World 3" che racconta di una difficile coesistenza in divenire con i dinosauri è stata introdotta nel cortometraggio live-action Battle at Big Rock che si svolge subito dopo gli eventi de "Il regno distrutto". Colin Trevorrow, che ha diretto il primo "Jurassic World", sta tornando per subentrare a J.A. Bayona che ha diretto "Il regno distrutto". Trevorrow sta anche scrivendo la sceneggiatura insieme a Emily Carmichael (Pacific Rim - La rivolta).

Chris Pratt e Bryce Dallas Howard riprenderanno i loro ruoli di Owen e Claire. Jeff Goldblum, Sam Neill e Laura Dern torneranno come Ian Malcolm, Alan Grant ed Ellie Sattler per la prima volta insieme dall'originale Jurassic Park. Anche Mamoudou Athie e DeWanda Wise sono entrati nel cast in ruoli non specificati. "Jurassic World 3" uscirà nei cinema l'11 giugno 2021.

Fonte: ComicBook