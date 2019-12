I peggiori film del decennio, la Top10 dell'Hollywood Reporter

Di Federico Boni martedì 10 dicembre 2019

Il peggio del cinema dal 2010 ad oggi secondo Frank Scheck dell'Hollywood Reporter.

A poche settimane dal 2020, è tempo di classifiche. In attesa che anche Cineblog sforni le sue chart ufficiali, ecco arrivare i 10 peggiori film del decennio secondo l'Hollywood Reporter.

Esclusi sequel, remake, prequel e reboot, perché sarebbe "troppo facile trovare dieci titoli con solo i film di Tyler Perry e dei Transformers, o qualsiasi cosa con Katherine Heigl, Gerard Butler, Nicolas Cage, Bruce Willis, Martin Lawrence, Steven Seagal o John Travolta".

Ed è così che Frank Scheck ha snocciolato 10 titoli che spaziano tra i generi, in rigoroso ordine alfabetico. Si parte da La leggenda del cacciatore di vampiri (Abraham Lincoln: Vampire Hunter), diretto da Timur Bekmambetov nel 2012, per poi abbracciare tutte le commedie girate da Adam Sandler in questi 10 anni. Film come Just Go with It (2011), Jack and Jill (2011), That's My Boy (2012), The Cobbler (2014) e Pixels (2015), senza ovviamente considerare Uncut Gem, che potrebbe portarlo persino agli Oscar. Spazio poi a Cowboys and Aliens, diretto da Jon Favreau nel 2011, seguito da The Emoji Movie e dall'intera trilogia di Cinquanta Sfumature, tra rosso, grigio e nero.

Altra trilogia sbertucciata quella horror di Tom Six, ovvero The Human Centipede, seguita dall'Ultimo Dominatore dell'Aria, disastro del 2010 firmato M. Night Shyamalan. Presente in classifica anche lo stroncato Comic Movie, del 2013, così come trova spazio Una spia non basta di McG, del 2012. Chiusura con un'altra romantic comedy, ovvero Appuntamento con l'amore di Garry Marshall, campione d'incassi nel 2010.

