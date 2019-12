The Batman: svelato il titolo di lavorazione e Peter Sarsgaard nel cast

Di Pietro Ferraro mercoledì 11 dicembre 2019

Svelato il titolo di lavorazione e nuovi dettagli del reboot "The Batman" di Matt Reeves.

Con un cast in divenire guidato da Robert Pattinson come nuovo Bruce Wayne, è trapelato online il titolo di lavorazione del reboot The Batman di Matt Reeves. Il film sarà girato a metà gennaio 2020 con il titolo provvisorio "Revenge".

Dopo il forfait di Ben Affleck e l'Universo Esteso DC che ha preso una strada diversa rispetto all'idea iniziale di Zack Snyder, la scelta di un protagonista giovane e un casting spiazzante come quello di Pattinson sono tutti indizi che Reeves sta portando la narrazione del Cavaliere oscuro in una direzione nuova e senza dubbio intrigante, sempre che Pattinson si riveli all'altezza dell'arduo compito.

La trama di "The Batman" è tenuta sotto il più stretto riserbo, ma sembra che alcune scene saranno ambientate nell'iconico Arkham Asylum. Certamente un titolo come "Vendetta" veste a pennello al Crociato Incappucciato che nei fumetti diventa un vigilante a causa di un trauma subito da bambino che lo ha visto assistere all'assassinio dei genitori Thomas e Martha Wayne per mano di un rapinatore poi rimasto impunito.

Vi segnaliamo inoltre (via THR) il casting, confermato dal regista Matt Reeves, dell'attore Peter Sarsgaard che è segnalato com potenziale "Due Facce". Sarsgaard va ad unirsi a Pattinson, Zoë Kravitz nei panni Selina Kyle aka Catwoman mentre Colin Farrell interpreterà Oswald Cobblepot meglio noto come il famigerato Pinguino e Paul Dano sarà invece L'enigmista che pare sarà l'antagonista principale. "The Batman" arriva nei cinema il 25 giugno 2021.

Fonte: ScreenRant