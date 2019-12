Let Him Go, Kevin Costner ritrova Diane Lane

Di Federico Boni mercoledì 11 dicembre 2019

Sul set anche Lesley Manville.

Sei anni dopo L'uomo d'acciaio, dove hanno interpretato i genitori di Clark Kent, Kevin Costner e Diane Lane si ritrovano sul set grazie a Let Him Go, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Larry Watson, mai arrivato in Italia.

Un thriller Focus Features che uscirà al cinema il 21 agosto del 2020. Diretto da Thomas Bezucha, regista di Monte Carlo, Let Him Go vedrà sul set anche Lesley Manville, candidata agli Oscar per la sua strepitosa prova d'attrice ne Il filo nascosto.

La storia si concentra sullo sceriffo in pensione George Blackledge (Costner) e sua moglie Margaret (Lane) - che, in seguito alla perdita del figlio - lasciano il ranch del Montana per salvare il loro giovane nipote. Quando scoprono che è nelle grinfie di una famiglia pericolosa che vive nel Dakota, la coppia deve lottare per la sopravvivenza della propria nidiata.

