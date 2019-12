Black Christmas: 10 slasher horror ambientati a Natale

Di Pietro Ferraro mercoledì 18 dicembre 2019

In occasione dell'uscita nelle sale di "Black Christmas", Blogo vi propone una 10 film slasher ambientati a Natale.

Il Natale sul grande schermo non è sempre storie d'amore, regali da consegnare in tempo, baci sotto al vischio e famiglie felici intorno ad un abete. La festività al cinema è stata spesso narrata sovvertendone gli stilemi e popolando la notte della Vigilia con mostriciattoli, creature demoniache, assassini mascherati e Babbi Natale dall'aspetto tutt'altro che gioviale e rassicurante.

Abbiamo quindi deciso di celebrare un Natale horror fatto di addobbi umani, strani rumori sul tetto, abiti da Santa Claus macchiati di sangue e grida di terrore. al posto di canti natalizi. A seguire trovate 10 film di Natale a tema prettamente slasher e horror con classici, remake e qualche titolo inedito a rendere il tutto un po' più interessante.





1. Silent Night (2012)

Silent Night è un film horror del 2012 diretto da Steven C. Miller. Il film è un remake liberamente ispirato al franchise slasher Silent Night, Deadly Night.

Una piccola città degli States sta preparando la parata di Natale che vedrà sfilare in città decine di uomini abbigliati come Santa Claus. Nel frattempo un uomo vestito da Babbo Natale uccide alcuni cittadini che sono finiti nella sua lista dei "cattivi". Lo sceriffo Malcolm McDowell dovrà trovare il killer prima che la città si ritrovi a festeggiare un Natale di sangue.





2. Black Christmas - Un Natale rosso sangue (1974)

Black Christmas (Un Natale rosso sangue) è un classico del genere slasher diretto da Bob Clark. Il film ha fruito di due remake: Black Christmas - Un Natale rosso sangue del 2006 diretto da Glen Morgan e Black Christmas di Sophia Takal nei cinema italiani dal 12 dicembre.

La sede di un'associazione studentesca femminile viene terrorizzata da uno sconosciuto che fa telefonate spaventose e poi uccide le studentesse durante le vacanze di Natale.





3. Non aprite prima di Natale! (1984)

Non aprite prima di Natale! è un horror diretto dall'attore Edmund Purdom alla sua prima e unica regia. Purdom nel film interpreta l'ispettore di Scotland Yard Ian Harris.

Qualcuno munito di uno spirito natalizio deviato da il via ad una serie di omicidi di persone in costume da Babbo Natale durante le festività a Londra. Scotland Yard deve fermare la serie di omicidi prima che l'aspirante serial-killer trasformi le sue efferate imprese in una tradizione annuale.





4. Natale di Sangue - Silent Night, Deadly Night (1984)

Natale di sangue è il primo film di un prolifico franchise horror. Il film originale diretto da Charles E. Sellier Jr. ha generato 4 sequel e un remake.

Il piccolo Billy assiste al brutale omicidio dei suoi genitori assassinati da un uomo vestito da Babbo Natale. Anni dopo Billy si ritrova faccia a faccia con il suo trauma quando deve indossare un costume di Babbo Natale per il negozio di giocattoli dove lavora. Indossato l'abito il trauma riaffiora e trasforma Billy in un folle serial-killer armato di ascia.





5. Mercy Christmas (2017)

Mercy Christmas è una commedia horror diretta da Ryan Nelson che ha ampliato un suo omonimo cortometraggio del 2010.

Quando Michael Briskett incontra la donna perfetta, il suo sogno natalizio ideale diventa realtà quando lei lo invita a trascorrere le festività con la sua famiglia. Il sogno poi si trasforma in un incubo horror quando Michael si trova a lottare per sopravvivere una volta che si rende conto che è LUI la cena di Natale.





6. Christmas Slay (2015)

Christmas Slay è uno slasher-horror diretto da Steve Davis che poi tornerà all'ambientazione natalizia due anni dopo con Christmas Presence.

Il film inizia in una fredda vigilia di Natale nella pittoresca campagna del Kent in cui scopriamo l'orrendo omicidio di una famiglia amorevole e seguiamo la cattura di un assassino assetato di sangue ossessionato da Babbo Natale. Il Natale successivo, un gruppo di ragazze del college decidono di fuggire da tutto e rilassarsi e fare festa sulle splendide montagne innevate delle Highlands scozzesi, ma un raccapricciante bagno di sangue e una strenua lotta per la sopravvivenza è ciò che le attende.





7. Red Christmas (2016)

Red Christmas è uno slasher horror diretto da Craig Anderson che vede protagonista l'attrice Dee Wallace nota soprattutto per aver interpretato la madre di Elliot nel film E.T. l'extra-terrestre e per diversi ruoli in film horror come l'originale Le colline hanno gli occhi, L'ululato, Cujo e Critters.

Diane riunisce la sua strana famiglia per una caotica riunione per le festività natalizie. Una decisione presa a 20 anni torna letteralmente a perseguitarla quando il fantasma del Natale passato bussa alla sua porta ed è invitato all'interno della tenuta di famiglia. I festeggiamenti diventano rapidamente rosso sangue, quando si scopre che lo sconosciuto è Cletus, il feto abortito di Diane, vivo, cresciuto e pronto a terrorizzare la madre perduta da tempo. Diane deve affrontare il suo passato e spiegare la terribile verità che sta cercando di ucciderli tutti.





8. All Through the House (2015)

All Through the House è un horror natalizio scritto e diretto da Todd Nunes.

Uno squilibrato abbigliato come Babbo Natale arriva in città per portare un po' di terrore sotto l'albero. Lascia dietro di sé una scia di sangue di corpi mutilati mentre si dirige verso la casa più temuta e famigerata della città da cui un Natale di anni fa scomparve una bambina di cinque anni.





9. Christmas Cruelty! (2013)

Christmas Cruelty! è un film horror norvegese del 2013 scritto e diretto da Magne Steinsvoll e Per-Ingvar Tomren.

Seguiamo i preparativi per celebrare il natale da due diversi punti di vista: quello di un serial killer che ama abbigliarsi da Babbo Natale e quello delle sue prossime vittime. "Quest'anno non importa se sei stato buono o cattivo, Babbo Natale verrà in città e sa esattemente dove vivi".





10. The Elf (2017)

The Elf è un horror sovrannaturale diretto da Justin Price (The 13th Friday).

Nick è ossessionato dai terrori notturni derivanti da un tragico omicidio a cui ha assistito quando era bambino. Dopo aver ereditato un vecchio negozio di giocattoli, scopre la bambola maledetta di un elfo sigillata all'interno di un antico scrigno, con una lista dei cattivi con i nomi della sua famiglia scritti su di essa. Scopre presto che l'elfo è in realtà un malvagio tramite che una volta liberato è destinato a scatenare una follia omicida sovrannaturale durante le vacanze di Natale.