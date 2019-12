SAG Awards 2020, le nomination: doppia candidatura per Scarlett Johansson

Di Federico Boni mercoledì 11 dicembre 2019

Joaquin Phoenix e Renée Zellweger i nomi da battere.

America Ferrera e Danai Gurira hanno annunciato le nomination per i SAG Awards 2020, arrivati alla loro 26esima edizione. Lo Screen Actors Guild Award è un riconoscimento assegnato annualmente dalla Screen Actors Guild per le migliori interpretazioni degli attori membri della stessa associazione. Da sempre, storicamente, anticipa i candidati e i vincitori degli Oscar. Robert De Niro, non a caso snobbato tra i nominati, riceverà il Life Achievement Award, assegnato da Leonardo DiCaprio.

Per quanto riguarda i migliori attori protagonisti, lo stesso DiCaprio sfiderà Adam Driver, Taron Egerton, il favorito Joaquin Phoenix e Christian Bale. Tra le attrici protagoniste, Renée Zellweger sfiderà Charlize Theron, Scarlett Johansson, la sorpresa Cynthia Erivo e Lupita Nyong'O. Tra i non protagonisti Tom Hanks dovrà vedersela con Jamie Foxx, Al Pacino, Joe Pesci e Brad Pitt, mentre tra le attrici non protagoniste Laura Dern sfiderà Jennifer Lopez, Nicole Kidman, Margot Robbie e ancora una volta Scarlett Johansson. La diva degli Avengers ha strappato due candidature, grazie a Marriage Story e JoJo Rabbit.

Per quanto riguarda il miglior cast, C'era una volta a Hollywood dovrà vedersela con Bombshell, JoJo Rabbit e Parasite. I vincitori verranno annunciati il prossimo 19 gennaio.

Lo scorso anno vinsero Glenn Close, poi sconfitta agli Oscar da Olivia Colman, Rami Malek, Mahershala Ali e Emily Blunt, poi neanche candidata dall'Academy, che incoronò Regina King.





SAG Awards 2020 candidature

Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role

CHRISTIAN BALE / Ken Miles – “FORD v FERRARI”

LEONARDO DiCAPRIO / Rick Dalton -- “ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD”

ADAM DRIVER / Charlie Barber – “MARRIAGE STORY”

TARON EGERTON / Elton John – “ROCKETMAN”

JOAQUIN PHOENIX / Arthur Fleck – “JOKER”

Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role

CYNTHIA ERIVO / Harriet/Minty – “HARRIET”

SCARLETT JOHANSSON / Nicole Barber – “MARRIAGE STORY”

LUPITA NYONG’O / Adelaide Wilson/Red – “US”

CHARLIZE THERON / Megyn Kelly – “BOMBSHELL”

RENÉE ZELLWEGER / Judy Garland – “JUDY”

Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role

JAMIE FOXX / Walter McMillian – “JUST MERCY”

TOM HANKS / Fred Rogers – “A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD”

AL PACINO / Jimmy Hoffa – “THE IRISHMAN”

JOE PESCI / Russell Bufalino – “THE IRISHMAN”

BRAD PITT / Cliff Booth – “ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD



Outstanding Performance by a Female Actor in a Supporting Role

LAURA DERN / Nora Fanshaw – “MARRIAGE STORY”

SCARLETT JOHANSSON / Rosie – “JOJO RABBIT

NICOLE KIDMAN / Gretchen Carlson – “BOMBSHELL”

JENNIFER LOPEZ / Ramona – “HUSTLERS”

MARGOT ROBBIE / Kayla Pospisil – “BOMBSHELL”

Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture

BOMBSHELL

CONNIE BRITTON / Beth Ailes

ALLISON JANNEY / Susan Estrich

NICOLE KIDMAN / Gretchen Carlson

JOHN LITHGOW / Roger Ailes

MALCOLM McDOWELL / Rupert Murdoch

KATE McKINNON / Jess Carr

MARGOT ROBBIE / Kayla Pospisil

CHARLIZE THERON / Megyn Kelly

THE IRISHMAN

BOBBY CANNAVALE / Skinny Razor

ROBERT DE NIRO / Frank Sheeran

STEPHEN GRAHAM / Anthony “Tony Pro” Provenzano

HARVEY KEITEL / Angelo Bruno

AL PACINO / Jimmy Hoffa

ANNA PAQUIN / Older Peggy Sheeran

JOE PESCI / Russell Bufalino

RAY ROMANO / Bill Bufalino

JOJO RABBIT

ALFIE ALLEN / Finkel

ROMAN GRIFFIN DAVIS / Jojo

SCARLETT JOHANSSON / Rosie

THOMASIN McKENZIE / Elsa

STEPHEN MERCHANT / Deertz

SAM ROCKWELL / Capt. Klenzendorf

TAIKA WAITITI / Adolf

REBEL WILSON / Fraulein Rahm

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD

AUSTIN BUTLER / Tex

JULIA BUTTERS / Trudi

BRUCE DERN / George Spahn

LEONARDO DiCAPRIO / Rick Dalton

DAKOTA FANNING / Squeaky Fromme

EMILE HIRSCH / Jay Sebring

DAMIAN LEWIS / Steve McQueen

MIKE MOH / Bruce Lee

TIMOTHY OLYPHANT / James Stacy

AL PACINO / Marvin Schwarz

LUKE PERRY / Wayne Maunder

BRAD PITT / Cliff Booth

MARGARET QUALLEY / Pussycat

MARGOT ROBBIE / Sharon Tate

PARASITE

HYAE JIN CHANG / Chung Sook

YEO JEONG CHO / Yeon Kyo

WOO SHIK CHOI / Ki Woo

HYEON JUN JUNG / Da Song

ZISO JUNG / Da Hye

JUNG EUN LEE / Moon Gwang

SUN KYUN LEE / Dong Ik

MYUNG HOON PARK / Geun Se

SO DAM PARK / Ki Jung

KANG HO SONG / Ki Taek

Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture

“AVENGERS: ENDGAME”

“FORD v FERRARI”

“THE IRISHMAN”

“JOKER”

“ONCE UPON A TIME…IN HOLLYWOOD”